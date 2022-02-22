Сьогодні ціна ALPINE в реальному часі становить трохи менше 7 доларів, а добовий обсяг торгів становить 656,3 мільйона доларів. Цей токен здорожчав майже на третину після того, як Alpine представив A522, свій синьо-рожевий болід 2022 року. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити ALPINE, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ALPINE

Оскільки ALPINE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ALPINE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ALPINE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на ALPINE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ALPINE.

Що таке ALPINE?

Токен Alpine F1 Team Fan, який працює на BSC, прагне змінити досвід уболівальників для всіх прихильників BWT Alpine F1 Team.

Цей токен дає змогу фанатам BWT Alpine F1® Team брати участь в опитуваннях, що стосуються команди, полювати на цифрові предмети колекціонування, купувати NFT та користуватися функціями гейміфікації, які пов’язані з нагородами для шанувальників або отриманням класного досвіду.

Власники токенів можуть долучатися до голосувань на платформі Binance Fan Token та здійснювати стейкінг власних BWT Alpine F1 Team NFT, щоб отримати винагороди для шанувальників, цифрові предмети колекціонування тощо. Вони мають доступ до певних товарів, можуть відвідувати зустрічі з пілотами BWT Alpine F1® та ще багато іншого.

У майбутньому вони зможуть отримати доступ до численниї функцій гейміфікації на платформі Binance Fan Token.

Чи варто купувати ALPINE сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни ALPINE

Price Prediction налаштований оптимістично щодо ALPINE і прогнозує, що цього року токен сягне щонайменше 9 доларів, максимально може зрости до 11 доларів, а середня річна ціна буде 9,24 долара. У 2023 році 1 ALPINE буде коштувати щонайменше 13,60 долара. Цього ж року токен може піднятися до 15,88 долара, а середня річна ціна становитиме близько 14 доларів.

Очікується, що у 2024 році ціна одного токена сягне щонайменше 19,59 долара і може зрости до 23,15 долара.

ALPINE в соціальних мережах