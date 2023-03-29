AltSignals Crypto Presale було розпочато в березні. Ось чому інвестори хочуть скористатися його Presale-цінами

AltSignals щойно запустив presale-продаж криптовалюти для свого токена ASI. Платформа є однією з найбільших торгових онлайн-спільнот Web3, яка пропонує повний набір інструментів, для того щоб допомогти людям навчитися торгувати криптовалютою.

Після майже п’яти років успішних торгових комунікацій між членами спільноти, платформа AltSignals тепер запустить власну цифрову валюту. У минулому AltSignals створював вражаючі торгові новинки, а тепер розширює свою пропозицію новим інструментом на основі AI-забезпечення під назвою ActualizeAI.

Чи може АІ стати наступним великим досягненням блокчейна?

AltSignals розвиває свій торговий стек, представляючи низку інструментів на основі АІ в новій пропозиції під назвою ActualizeAI. Штучний інтелект, як і блокчейн, є революційною розробкою, котра змінює правила гри, у кількох світових галузях відразу. Застосовуючи методи машинного навчання для миттєвого оцінювання складних наборів даних, нові інструменти штучного інтелекту AltSignals дають дивовижні результати.

Сам блокчейн і дані щодо цін на криптовалюту містять потік складної інформації, яка постійно оновлюється, тому алгоритми АІ служать корисним розширенням можливостей платформи. ActualizeAI розроблено, щоб допомогти людям навчитися торгувати криптовалютою з вражаючим показником успішності з самого початку, і в результаті AltSignals позиціонує себе як провідний проект у сфері штучного інтелекту на основі блокчейна.

Що таке AltSignals?

AltSignals допомагає будь-кому навчитися торгувати криптовалютою за допомогою нового розширеного протоколу штучного інтелекту. Незалежно від того, чи є користувач досвідченим трейдером чи новачком у цьому процесі, AltSignals допоможе своїм користувачам максимізувати прибутки від торгівлі за допомогою абсолютно нового інструменту під назвою ActualizeAI, який знаходиться на стадії розробки.

ActualizeAI поєднує розширені можливості штучного інтелекту з показниками криптовалютної торгівлі, використовуючи алгоритми машинного навчання для миттєвого аналізу настроїв ринку та ряду індикаторів.

Флагманський торговий алгоритм AltSignals, AltAlgo™, часто досягав понад 70% успіху, що робить його провідним торговим інструментом для крипторинків. Спільнота AltSignals скористалася тисячами успішних підказок і навчилася торгувати за допомогою набору вдосконалених інструментів.

ActualizeAI має підвищити вже вражаючі показники успіху AltAlgo™, а власники токенів отримають доступ до інструменту ActualizeAI, що робить запуск токена ASI надзвичайно цікавою розробкою від команди AltSignals.

Як працює ASI?

Основною утилітою токена ASI є доступ до ActualizeAI з розширеними перевагами для користувачів. ActualizeAI прагне вдосконалити індикатор AltAlgo™ від AltSignals, який цілодобово сканує ринок і надсилає сповіщення, для того щоб допомогти трейдерам максимізувати свої прибутки, додаючи елементи АІ, використовуючи машинне навчання, обробку природної мови (NLP) і розширений аналіз настроїв ринку. Додавання цих функцій штучного інтелекту покращить торгові показники щодо стану ринку, котрі надаються власникам токенів.

Крім того, власники токенів можуть приєднатися до AI Members Club, щоб отримати ранній доступ до провідних галузевих інструментів торгівлі та деяких із кращих нових інвестиційних можливостей, включаючи передпродажі та приватні продажі криптовалюти.

Багато токенів принесло більш ніж 100-кратний прибуток від етапу presalre криптовалюти, тому інформація, якою ділиться AI Members Club про ці продажі токенів на ранній стадії, надасть власникам токенів ASI доступ до дуже цінних можливостей, особливо коли вони вчаться торгувати криптовалютою.

Користувачі ASI можуть отримати ще більше переваг використовуючи стандартний професійний набір для торгівлі, тримаючи токен. Presale криптовалюти запускається в чотири етапи, під час яких ціна ASI підвищиться з 0,012 до 0,02274 доларів протягом presale криптовалюти.

Presale криптовалюти ASI є чудовою інвестиційною можливістю

Торгова спільнота AltSignals вже має вражаючий рівень успіху, що робить ASI привабливою інвестицією під час presale етапу продажу криптовалюти. Додавання аспектів штучного інтелекту має зробити торговельні сигнали, пропоновані AltSignals, ще більш прибутковими для користувачів, що додасть їм привабливості, особливо коли пошириться обізнаність і вони вийдуть на публічні біржі.

Окрім цього, попередній продаж криптовалюти ASI є давнім проектом котрий був підтверджений успішним досвідом. Без сумніву, токен ASI — це фантастична можливість для інвестування, і ажіотаж навколо presale криптовалюти вже починає назрівати.

Чи варто купувати криптовалюту ASI на етапі presale?

Для тих, хто хоче навчитися торгувати криптовалютою, токен ASI є хорошим вибором, оскільки він надає власникам токенів доступ до ActualizeAI. Завдяки досвідченій команді, починаючому проекту керованому спільнотою, і надзвичайно успішному торговому інструментарію AltSignals виглядає готовим до старту.

Експерти прогнозують вражаючу віддачу від токена ASI на протязі наступних років. Це може бути ідеальним доповненням до будь-якого інвестиційного портфеля завдяки його сильним фундаментальним характеристикам, і перші учасники presale продажу криптовалюти отримають найбільшу вигоду від майбутнього цінового підйому.

Коли розпочнеться presale криптовалюти?

Після того, як починаючи з 2017 року спільнота успішно навчає торгувати, presale продаж криптовалюти AltSignals розпочнеться в березні цього року. Ціна токена починатиметься від 0,012 доларів США за токен, тобто користувачі зможуть отримати понад 6500 токенів всього за 100 доларів США.

Як потенційна перлина в секторі штучного інтелекту: технології блокчейн і провідний освітній центр, який навчає користувачів торгувати криптовалютою, AltSignals може стати покупкою року. Щоб дізнатися більше про те, як AltSignals робить революцію в торгівлі криптовалютою, відвідайте платформу тут .