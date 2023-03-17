AltSignals обіцяє, що передпродаж його нового токена ASI несе низький ризик і високі винагороди. Занадто добре, щоб бути правдою?

Нещодавній передпродаж, який вважався багатьма як такий, що несе низький ризик та потенційно високу винагороду, привернув увагу криптоінвесторів по всьому світу. Зараз триває попередній продаж токена ASI від AltSignals, і з цієї статті ви дізнаєтесь, що таке AltSignals, чому інвестори захоплюються токеном ASI, та чи не є обіцянка низького ризику та високої винагороди занадто гарною, щоб бути правдою.

Що таке AltSignals?

AltSignals є одним із найперших і найбільш авторитетних постачальників криптосигналів на ринку. Ця платформа, яку запустили в 2017 році, пропонує високоякісні сигнали для ринків криптовалюти, форекс і фондових ринків, які генеруються за допомогою передового алгоритму AltAlgo™ та відданою командою трейдерів-професіоналів.

З моменту свого заснування AltSignals здійснив вже понад 1500 дзвінків і залучив до свого безкоштовного каналу в Telegram понад 50 000 учасників, саме тому його рейтинг на сайті Trustpilot становить 4,9/5 зірок, і там майже 500 позитивних відгуків. Філософія проєкту проста: надавати високоякісні сигнали з низьким рівнем ризику, використовуючи для цього власну стратегію, а також ручний фундаментальний аналіз.

Результати AltSignals можна назвати визначними. Точність 1500 надісланих сигналів становить 64%, що демонструє послідовність стратегії AltSignals.

AltSignals працює на основі підписки, і користувачі можуть спробувати місячне членство з низьким ризиком або навіть придбати для власного використання доступ до індикатора AltAlgo. Однак AltSignals зараз займається набагато важливішими речами: передпродажем токенів ASI та алгоритмом ActualizeAI.

Представляємо токен ASI

Токен ASI лежить в основі прагнення AltSignals здійснити революцію в галузі трейдингу. З його допомогою власники отримають ексклюзивний доступ до алгоритму ActualizeAI, який перебудує всю систему AltAlgo™ та міститиме суперсучасну технологію ШІ.

Наприклад, AltSignals планує використовувати машинне навчання, щоб допомогти алгоритму вивчати ринки та аналізувати історичні дані. Окрім того, він використовуватиме аналіз настроїв, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо того, які активи ось-ось вибухнуть.

Володіння токенами ASI дасть трейдерам низку переваг: наприклад, вони зможуть вступити до приватного клубу AI Members Club. Тут учасники зможуть заробляти токени ASI за тестування та написання відгуків на останні оновлення алгоритму ActualizeAI. Учасники зможуть накопичувати ці токени, щоб отримати доступ до більш розширених функцій екосистеми ШІ від AltSignals, підвищувати рейтинг свого членства, тримати токени чи навіть обмінювати їх на фіат.

Також власники токенів ASI зможуть брати участь у регулярних торгових турнірах, щоб перевірити свої навички й отримати класні призи та визнання спільноти.

І нарешті, AltSignals прагне розвивати свою вже досить потужну спільноту. Оскільки планується, щоб проєкт управлявся виключно спільнотою, власники токенів ASI зможуть робити пропозиції та голосувати за зміни, які будуть вноситися до платформи та її продуктів.

Чи є обіцянка низького ризику і високих винагород занадто гарною, щоб бути правдою?

Як і в випадку з інвестиціями, які обіцяють низький ризик і високі прибутки, доцільно завжди бути скептичним. У ситуації з AltSignals частину припущень можна усунути, якщо просто вивчити послужний список цієї платформи. На відміну від більшості інших передпродажів криптовалют, AltSignals вже довів успішність своєї бізнес-моделі, а це означає потенційно менший ризик.

Більше того, AltSignals вже продемонстрував, що може генерувати високі винагороди за допомогою наявних сигналів. Очікується, що новий алгоритм ActualizeAI не лише збільшить ці винагороди, але й залучить потік інвесторів, які купують токени ASI, щоб мати можливість скористатися сигналами алгоритму. У цьому контексті токен ASI, ймовірно, запропонує інвесторам високі винагороди, особливо тим, хто приєднається на ранньому етапі.

Заключні думки

Передпродаж токену лише розпочався, і токен ASI від AltSignals, схоже, є ідеальною інвестиційною можливістю, що несе низький ризик та високі винагороди, принаймні порівняно з попередніми продажами інших криптовалют. Якщо ви також дотримуєтеся такої думки, можете взяти участь у першому етапі передпродажу, доки токени не розпродадуть, і ціна не підвищиться.

Прямо зараз ASI продається за 0,012 долара за токен, і багато аналітиків вважають таку вартість напрочуд недооціненою, враховуючи той факт, що AltSignals може здійснити революцію в індустрії торгових сигналів. Зверніть увагу на цей проєкт, ви не захочете проґавити такий шанс.