У вівторок пара BTC/USD підскочила вище 44 000 доларів, для порівняння, у понеділок ціна становила 41 700 доларів.

Аналітик Rekt Capital стверджує, що бики зможуть підтримувати висхідну тенденцію, якщо перетворять область вище 43 тисяч доларів на рівень підтримки.

Після того, як біткоїн просів до мінімумів свого макродіапазону і сягнув рівня підтримки в 33 тис. доларів, здається, цей актив знову набирає обертів і відновлюється після падіння в понеділок. У той час як бики прагнуть рухатися вище, ведмеді, скоріше за все, повернуться до влади, особливо якщо згадати, що криптовалюта відображає будь-який можливий спад на ринку акцій.

У понеділок BTC зумів утриматися вище позначки 42 тисяч доларів, незважаючи на те, що акції впали через занепокоєння щодо російсько-української кризи.

Чи зможе біткоїн піднятися вище?

Популярний аналітик Rekt Capital стверджує, що зростання, яке спостерігалося вночі, коли BTC піднявся вище 44 000 доларів, призвело до того, що флагманська криптовалюта «знову кидає виклик» ключовій зоні опору.

Середній діапазон, за яким спостерігає аналітик, знаходиться в районі 43-48 тис. доларів, і тижневий графік показує, що покупці на бичачому ринку мають перетворити цей рівень на підтримку і тоді зможуть відкрити потенційний шлях для подальших прибутків.

Це підвищення також свідчить про те, що BTC перейшов у зону 43-52 тис. доларів, вище якої знаходяться максимуми макродіапазону, яких він сягнув у листопаді минулого року.

Rekt повідомив:

«BTC знову намагається прорватися у діапазон 43 100-52 000 доларів (виділено чорним). Цього разу $BTC готується до повторної спроби, яку вже спостерігали в попередньому помаранчевому колі».

Тижневий графік, що показує прорив ціни біткоїну у ключовий бичачий діапазон в 43-52 тис. доларів. Джерело: Rekt Capital у Twitter .

Якщо брати більш загальні часові інтервали, аналітик вказує на 12-місячний графік, який, за його словами, показує, що річний рівень опору на рівні десь 46 500 доларів намагається тримати BTC нижче. Прогнози свідчать про те, що BTC буде зростати до того часу, доки не буде серйозного низхідного відхилення від цього рівня.

The current #BTC yearly resistance of ~$46500 (black) is having a hard time at properly rejecting price to the downside$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/Yom38DbEZS — Rekt Capital (@rektcapital) February 15, 2022

За словами аналітика, який відомий під псевдонімом Walter Cripto, в короткостроковій перспективі технічні перспективи для біткоїну залишаться оптимістичними, якщо бики збережуть рівень підтримки вище 44 000 доларів. Якщо цей сценарій спрацює, він вказує , що буде новий відскік до рівня опору вище 52 000 доларів.

На даний момент біткоїн торгується десь за 44 300 доларів, тобто за останні 24 години зріс на 4%. Його тижневий приріст становить трохи більше одного відсотка.

За словами Rekt Capital, ключовий рівень підтримки залишається близько позначки в 43 280 доларів.