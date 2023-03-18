Аналітик видання Bloomberg стверджує, що крипторецесія тільки починається. Metacade (MCADE) демонструє гарні результати під час передпродажу

Шанований старший стратег Bloomberg Майк МакГлоун здійняв хвилю на криптовалютних ринках, коли публічно заявив, що крипторинок увійшов у свою першу серйозну рецесію, і зазначив, що попереду нас чекає довгий шлях, перш ніж валюти відновляться до попередніх рівнів.

Однією з монет, на яку не впливає низька продуктивність крипторинку, стала монета MCADE від Metacade, яка продовжує демонструвати чудові результати під час передпродажу. Це змусило експертів засумніватися, чи дійсно ми переживаємо рецесію, і якщо так, то як це вплине на нові монети, як-от MCADE?

Ми переживаємо рецесію?

Після ранніх показників у перші тижні 2023 року крипторинок продемонстрував ознаки відновлення: біткоїн (BTC) знову торгувався вище 20 000 доларів США та став лідером за прирістом на всіх ринках. Однак у лютому вартість BTC впала нижче 23 000 доларів, і саме тому МакГлоун заявив, що ми перебуваємо в рецесії, яка характеризується низькими цінами та більшою волатильністю, ніж раніше.

Це підтверджує побоювання багатьох трейдерів стосовно того, що цінова тенденція BTC вказує на спад, причому падіння нижче 22 500 доларів стане тією точкою, коли підтвердиться ведмежа тенденція, а надії на повернення до більш бичачих умов ринку зникнуть.

Metacade демонструє чудові результати під час свого передпродажу

Абсолютно новий GameFi-проєкт Metacade продовжує перевищувати показники загального ринку під час передпродажу свого нативного токена MCADE. На момент запуску наприкінці 2022 року MCADE коштував 0,008 долара, і він вже набрав серйозних обертів, лише за 16 тижнів вдалося залучити 10,9 млн доларів.

Швидкість, з якою передпродаж MCADE продовжує набирати обертів, є чудовою новиною для перших інвесторів, які вже скористалися обіцянками Metacade, і не менш гарною новиною для тих, хто наразі розмірковує, в які нові інвестиції варто вкладати кошти під час тривалих ведмежих умов.

Що таке Metacade?

Metacade створює найбільшу у світі віртуальну онлайн-аркаду, поєднуючи класичні аркадні ігри минулих років із сучасними класичними іграми майбутнього, створеними за допомогою Web3. В основі пропозиції Metacade лежить неперевершена Р2Е-механіка, яка забезпечить користувачам постійний потік доходу, коли вони гратимуть в спільноті Metacade в ігри, що їм найбільше подобаються, разом зі своїми друзями та новими суперниками.

Хоча величезна P2E-аркада платформи є головним центром екосистеми Metacade, проєкт пропонує набагато більше, аніж просто добірку аркадних ігор. Кожен аспект платформи Metacade приносить цілісну користь спільноті, що формує ядро її планів.

Ця платформа принесе в GameFi комплексну систему винагород, яка виходить далеко за рамки звичайних P2E-пропозицій на ринку. Іншими трьома основними джерелами доходу Metacade є програма Create2Earn, що винагороджує користувачів за соціальну взаємодію з хабом; Compete2Earn, завдяки якій користувачі можуть застейкати свої токени, щоб взяти участь у змагальних онлайн-турнірах; а також схема Work2Earn, яка, схоже, рухатиме весь GameFi-сектор вперед.

Як працює MCADE?

Паливом, що живить двигун Metacade, є токен MCADE, монета, яка використовується на платформі та як засіб обміну. MCADE буде використовуватися для купівлі товарів і як валюта, завдяки якій користувачі зможуть брати участь у турнірах і розіграшах призів, а також отримувати доступ до різноманітних платних ігор.

Токеноміка MCADE добре продумана, два мільярди токенів пропонують власникам монет винятковий рівень корисності. Власники монет можуть застейкати свої токени, щоб скористатися цими активами задля отримання пасивного доходу та інвестування в платформу. Водночас фінансування також буде надходити від зовнішніх рекламодавців, сторонніх ігрових студій, які захочуть випускати свої ігри на Metacade, і Web3-компаній, що публікуватимуть вакансії на дошці вакансій платформи.

Metacade змінює правила гри на крипторинку

Однією з найбільш захоплюючих особливостей технічної документації Metacade є їхня новаторська програма Metagrants, яку запустять в третьому кварталі 2023 року. Metagrants створили, щоб додавати нові цікаві та захоплюючі ігри на віртуальний майданчик Metacade, і ця програма також фінансуватиме наступну хвилю діяльності розробників блокчейн-ігор.

Розробники будуть подавати заявки на фінансування, що піде на розробку та створення нових GameFi-проєктів. Такі заявки збиратимуться та подаватимуться на розсуд спільноти Metacade, до якої входять власники монет MCADE, і ті проголосують за своїх фаворитів. Ідеї, які набрали найбільшу кількість голосів, отримають криптовалютний грант, а їхні пропозиції запустять у виробництво; перша така гра з’явиться в Metacade у першому кварталі 2024 року.

Окрім того, що платформа прагне вносити інновації в GameFi та рухати весь цей сектор вперед, досвід, отриманий її розробниками, допоможе їм просуватися кар’єрними сходами і знайти тут собі роботу на повний робочий день у розробці блокчейн-ігор Web3-простору, а це дозволить збагатити їхні резюме. Як тільки в 2024 році запрацює дошка вакансій, галузь Web3 отримає доступ до найпопулярніших у світі нових талантів у секторі блокчейн-розробки.

Чи варто купувати MCADE?

Незалежно від того, переживає зараз крипторинок рецесію чи ні, передпродаж MCADE пропонує нам рідкісну та класну можливість придбати за надзвичайно низькою ціною токен, що має величезну корисність, чудову токеноміку та дуже світле майбутнє під керівництвом спільноти.

Зараз, на останньому етапі попереднього продажу, токен торгується за 0,0185 долара, а на останньому етапі передпродажу його вартість зросте до 0,02 долара. Через обмежену пропозицію доступних токенів попит на MCADE, ймовірно, різко зросте, коли той з’явиться на біржах.