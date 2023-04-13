Аналіз ринку 2023: Як новини Silicon Valley Bank впливають на запуск presale токенів ASI від AltSignals?

Нещодавній крах Silicon Valley Bank відродив побоювання традиційних фінансистів щодо неминучості тривалої рецесії. З одного боку, зростання роздрібних цін вимагає кількісних заходів жорсткості, а з іншого боку, зростання процентних ставок шкодить фінансовим установам.

Що ця невизначеність може означати для крипторинку, включаючи біткоїн (BTC), альткоїни та нові проекти, такі як AltSignals (ASI)?

Що може означати крах банку Кремнієвої долини для крипторинку?

Банк Кремнієвої долини, який раніше був 16-м за величиною комерційним банком у США, стрімко збанкрутував після того, як класична банківська гонка призвела до того, що установа не змогла розрахуватися з кредиторами . Це призвело до побоювань колапсу банківської системи США зразка 2008 року, який мав би далекосяжні наслідки для решти світового фінансового ринку.

Крипторинок навряд чи буде захищений від повсюдної втрати віри у фінансову систему, але після краху банку Кремнівої долини Біткоїн продемонстрував найвищий денний ріст ціни.

Зростання ціни BTC на 45% майже дзеркально відображає стрімке зростання ціни на золото, що натякає на те, що великі установи розглядають провідну криптовалюту як засіб хеджування від фінансового краху. Однак альткоіни на крипторинку не відреагували з такою ж відносною силою, що може свідчити про подальші проблеми протягом найближчих тижнів.

Чи продовжить крипторинок слідувати ціновим моделям біткоїна, ще належить з’ясувати. Незважаючи на нещодавні новини з банку Кремнієвої долини, крипторинок продовжує рухатися до локальних максимумів, і нові платформи, такі як AltSignals, виглядають готовими скористатися цим рухом.

Presale ASI продовжує залучати інвестиції в умовах невизначеності на крипторинку

Криптовалютний presale AltSignals – довгоочікувана подія, адже з моменту запуску в 2017 році проект підтримав понад 50 000 користувачів прибутковими торговими сигналами. AltSignals розширює свою блокчейн-пропозицію, включивши в неї набір торгових інструментів зі штучним інтелектом під назвою ActualizeAI.

Presale ASI привернув $112k в той самий період, коли збанкрутував Банк Кремнієвої долини. Це може бути нехарактерною ознакою міцності порівняно з іншими альткоїнами на крипторинку, що, ймовірно, вказує на значний потенціал для токена, коли він буде запущений на біржах цифрових активів пізніше в цьому році.

Що таке AltSignals?

AltSignals це група онлайн-трейдерів, яка використовує алгоритмічні інструменти для доставки сигналів з неперевершеною точністю. Індикатор AltAlgo™, розроблений платформою, постійно сигналізує про прибуткові угоди на криптовалютному ринку з точністю понад 70% і допоміг трейдерам, які користувалися з його сигналами, збільшити свій портфель у 10 разів за 19 окремих місяців.

Новий торговий стек на основі штучного інтелекту, який зараз розробляється компанією AltSignals, призначений для оптимізації частоти і точності торгових сигналів, якими обмінюються всередині групи. ActualizeAI використовує обробку природної мови (NLP) та предиктивне моделювання , щоб наблизити можливості машинного навчання до алгоритмічних показників проекту.

Новий токен AltSignals, ASI, стане надбудовою для нових блокчейн-сервісів, доступних на платформі, і забезпечить прямий доступ до ActualizeAI. Основна мета проекту AltSignals – допомогти трейдерам всіх рівнів кваліфікації орієнтуватися в умовах волатильності на крипторинку, отримуючи при цьому значні прибутки в довгостроковій перспективі.

Як працює ASI?

Основне призначення токена ASI – фінансувати розробку і надавати доступ до ActualizeAI. Власники токенів також можуть вкладати ASI на платформі AltSignals без визначеного періоду блокування і отримувати право голосу в майбутніх пропозиціях щодо управління проектом.

Володіння токенами ASI також надасть доступ до AI Members Club, який містить ряд додаткових сервісів для спільноти AltSignals. Учасники також можуть приєднатися до торгових турнірів на новій платформі, де переможців чекають значні призові фонди.

AI Members Club також пропонує вигідні інвестиційні можливості в криптовалютні проекти на ранніх стадіях. Presale та приватні продажі часто є одними з найбільш вигідних інвестицій у Web3 , а користувачі AI Members Club можуть отримати прямий доступ до деяких з найбільш затребуваних можливостей у цьому просторі.

Чи може ASI досягти $0,50 у 2023 році?

Токен ASI був відзначений як один з найцікавіших нових релізів на крипторинку. Токен представляє проект з перевіреною історією успіху, який готовий до зростання, з 50 000 попередніми користувачами, які вже підтримали нові розробки.

Presale поступово збільшить вартість ASI з $0,012 до $0,02274. Після завершення presale ASI буде запущено на біржах цифрових активів, де він зможе вільно рухатися ринком. Завдяки широкій корисності нативного токена і дефляційної токеноміки, експерти прогнозують значні прибутки в найближчі місяці і роки.

Прогноз цін на ASI на 2023 рік вказує на $0,50 як на критичний рівень опору. Це більш ніж у 20 разів більше, ніж після закінчення presale, що свідчить про унікальну корисність проекту та відповідність продукту ринку.

У світлі краху банку Кремнієвої долини, чи варто купувати ASI?

ASI виглядає гідним доповненням до будь-якого інвестиційного портфелю за поточною ціною $0.015. Presale може бути ідеальною можливістю долучитися, оскільки ціна, ймовірно, залишатиметься дуже низькою лише до того часу, поки не досягне оцінки IDO у $0,02274.

AltSignals – це блокчейн-протокол, що швидко розвивається і незабаром буде працювати на основі штучного інтелекту. Новий токен ASI надає безліч переваг в екосистемі, а його вбудована утиліта, ймовірно, з часом приверне увагу значної кількості користувачів блокчейну. Незалежно від того, чи викликає банк Кремнієвої долини короткострокову реакцію на світових ринках чи ні, AltSignals залишається сильним інвестиційним варіантом з довгостроковою перспективою.