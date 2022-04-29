Цього тижня Algorand (ALGO) переживав певний ведмежий тиск. Як результат, монета опустилася нижче важливої зони підтримки. Проте ALGO все одно може швидко відновитися і принести прибутки у двозначних цифрах. Ось що вам потрібно знати:

ALGO опустився трохи нижче важливої зони підтримки в 0,687 долара.

Попри це монета може швидко піднятися вище цієї ціни.

Якщо це дійсно стенеться, Algorand зросте до 0,814 долара.

Джерело даних: Tradingview

Прогноз ціни на Algorand: чому у нього й досі є потенціал для росту

Для будь-якої монети падіння нижче вирішальних зон підтримки не несе гарних перспектив. Той факт, що ALGO не втримав позначку в 0,687 долара, міг би стати величезним ударом. Однак наразі цього не видно. Насправді зараз всі сходяться до думки, що ALGO, напевно, дуже швидко відновиться і поверне свій рівень підтримки.

Як тільки це станеться, ми побачимо, що цінова дія консолідується вище 0,687 долара, і лише потім ALGO підніметься до 0,814 долара. Тобто бики отримають приблизно 20% прибутку. Окрім того, інші індикатори імпульсу, зокрема RSI, показують, що зараз монета є бичачою.

Незважаючи на це, у квіті в ALGO було дуже багато помилкових проривів. Наприклад, на початку місяця монета сформувала значну зворотну модель дна, і це обіцяло непогані прибутки. Однак ALGO не впорався, і замість цього монета лише трохи піднялася, а потім знову впала. Хоча зростання ціни до позначки в 0,814 долара можна розглядати як бичачий прорив, ми не очікуємо, що він триватиме довго.

Чи варто купувати Algorand сьогодні

З огляду на його фундаментальні основи Algorand (ALGO), безсумнівно, є чудовим криптоактивом для інвестицій. Якщо ви просто хочете придбати його на тривалий термін, то можете купити його прямо зараз.

У короткостроковій перспективі ALGO має певний потенціал для росту. Протягом наступного тижня монета може здорожчати десь на 20%. Однак через різкі коливання на ринку не варто тримати свої позиції довго.