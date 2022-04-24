Після різкого обвалу на початку квітня зараз Stellar (XLM) поступово відновлюється. Однак, сягнувши максимуму десь на рівні 0,24 долара, XLM зазнав серйозної корекції. В результаті чого монета стикається з великим низхідним тиском. Розглянемо деякі важливі моменти:

Незважаючи на нещодавній розпродаж, XLM утримує важливу зону підтримки на рівні 0,18 долара.

Якщо монета впаде нижче 0,18 долара, то це може спровокувати вирішальний спад найближчим часом.

Проте монета виглядає потужно, і вона може піднятися вище.

Джерело даних: Tradingview

Ризики зниження для Stellar (XLM)

Поточний низхідний тренд XLM поступово сповільнюється. Хоча за останні 24 години монета втратила близько 5% своєї вартості, немає жодних підстав для того, що вона продовжить знижуватися. Важливим завданням для биків XLM буде переконатися, що цінова дія токена утримається значно вище 0,18 долара.

За сстанні кілька тижнів цей рівень став потужною зоною підтримки. Однак, якщо бики не зможуть його втримати, можливо, XLM піде в піке, і це буде довготривалий низхідний тренд. Зрештою, монета може сягнути свого березневого мінімуму в 0,16 долара, перш ніж спробує знайти достатній імпульс.

Але навіть з урахуванням цих ризиків зниження, важливо зазначити, що потенціал зростання для XLM все ще залишається дуже невизначеним. На даний момент його стелею є позначка в 0,24 долара. Навіть якщо найближчими днями монета буде зростати, навряд чи вони скоро перевищить 0,24 долара.

Чи варто сьогодні інвестувати в Stellar?

З короткострокової точки зору було б краще зачекати до понеділка і подивитися, чи вдасться XLM утримати позначку в 0,18 долара. Якщо це станеться, можете придбати цей актив та виходити з ринку, як тільки ціна підніметься до 0,24 долара. Однак якщо монета опуститься нижче 0,18 долара, зачекайте десь тиждень, доки ціна впаде, а потім вже купуйте.