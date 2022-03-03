ANC, нативний токен Anchor Protocol, зростає завдяки низці вигідних партнерських угод, наприклад, співпраця з 777s Casino задля створення першої платформи для ставок на Terra. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про ANC: що це таке, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати ANC, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати ANC

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Що таке ANC?

Anchor Protocol (ANC) являє собою грошовий ринок між позичальниками стейблкоїнів та кредиторами. Він надає позичальникам токени ANC, щоб ті мали стимул брати кредити. Кредитори пропонують досить привабливу ставку – трохи менше 20%.

Anchor Protocol — це протокол заощадження на базі Terra, що прагне надавати безпечні збалансовані прибутки від депозитів стейблкоїнів на Terra. Його створила компанія Terraform Labs у березні 2021 року.

Можна вносити токени ANC, щоб проводити нові опитування щодо управління, і голосувати можуть користувачі, які здійснюють стейкінг ANC.

Коли криптовалюти почали падати, попит на кредити також знизився, і це спричинило зниження ціни на монети ANC. Після того, як у лютому влили кошти в резерви цієї монети, ціна ANC зросла. Але чи залишається вона стійкою? Це питання ми розглянемо в наступних розділах.

Чи варто купувати ANC сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни ANC

Digital Coin Price робить помірно бичачий прогноз і передбачає, що у 2027 році ціна монети сягне 9,37 долара. До 2031 року 1 ANC буде коштувати 18,66 долара.

Price Prediction налаштований більш оптимістично. Аналітики цього ресурсу очікують, що у 2022 році середня річна ціна становитиме 5,18 долара, у 2025 році — 15,44 долара, а у 2027 році — 33,89 долара. До 2031 року 1 ANC торгуватиметься за 157 доларів.

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