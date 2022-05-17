До того, як UST втратив свою прив’язку до долара, а Terra (LUNA) зазнала остаточного краху, Anchor Protocol (ANC) був однією з найбільших DeFi-платформ у криптопросторі. Однак цей проєкт був тісно пов’язаний з UST, і втрата прив’язки серйозно позначилася на його вартості. Та чи зможе ANC відновитися?

ANC втратив майже 100% своєї вартості незабаром після того, як UST втратив свою прив’язку до долара.

У якийсь момент монета впала з максимуму в 2,13 долара до 0,08 долара.

Шлях до одужання буде важким, однак цілком реальним.

Джерело даних: TradingView

Як може Anchor Protocol (ANC) відновитися?

Щоб ANC відновився, необхідний деякий час. Його відновлення буде залежати від двох речей. По-перше, вирішальним буде те, наскільки швидко ланцюг Terra зможе справитися з крахом LUNA. По-друге, повернення UST до його прив’язки матиме величезний вплив на зростання ANC в довгостроковій перспективі.

Крім того, ANC вже показав, що має все необхідне, щоб відновитися. Наприклад, невдовзі після того, як UST втратив прив’язку до долара, ANC буквально обвалився. Здавалося, що він впаде до нуля. Але потім ми побачили миттєвий розворот, і ANC зріс майже на 1500% від свого мінімуму. Це свідчить про те, що інвестори все ще довіряють цьому протоколу.

Попри це зростання загальна заблокована вартість (TVL ) Anchor насправді не покращилася. Після краху UST TVL в Anchor впав до 307 млн доларів. До цього Anchor займав 4-у сходинку за розміром TVL. В результаті падіння він опустився на 60-у сходинку. Наразі ми не бачимо жодних покращень в його TVL. Це може стати на заваді будь-яким надіям на відновлення.

Чи варто зараз купувати Anchor?

Щодо Anchor Protocol залишається багато невідомого. Наприклад, незважаючи на зусилля спільноти Terra захистити прив’язку UST, стейблкоїн продовжує руйнуватися.

Не здається, що питання вирішиться найближчим часом. Таким чином, наразі просто уникайте ANC, поки не буде оголошено подальший розвиток подій на LUNA та UST.