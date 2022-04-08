Тривалий час ANC активно зростав, але зараз ця монета, яка за ринковою капіталізацією посідає 93-у сходинку, починає втрачати свої здобутки. На момент написання статті токен втратив майже 10%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке ANC, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати ANC, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати ANC

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Що таке ANC?

Anchor Protocol — це протокол позик та кредитування на Terra, який пропонує високі ставки на депозити у стейблкоїнах. Зростання популярності стейблкоїнів призвело до відповідного зростання ціни токена ANC. Зараз токен дещо збавляє свої оберти.

На платформі Anchor позичальники можуть перетворити токени LUNA, які використовуються в якості застави, на активи, що приносять прибутки, і при цьому утримувати над ними контроль. Кредитори можуть покласти свої UST на депозит і заробляти на своїх інвестиціях непогані прибутки, при цьому вони виграють від низької волатильності.

Anchor Protocol приваблює інвесторів, які не схильні до ризику і які шукають стабільні та високоприбуткові інвестиції, саме тому попит на стейблкоїни UST від Terra зростає. Також це сприяє впровадженню UST, а як наслідок тому, що вся екосистема Terra зміцнює свої позиції в DeFi-секторі.

Чи варто купувати ANC сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни ANC

За позитивними прогнозами Coin Quora, ціна ANC буде коливати в діапазоні від 2,89 до 5 доларів. Експерти цього ресурсу передбачають, що токен буде зростати, і незабаром його ціна може сягнути позначки в 10 доларів. За ведмежим прогнозом, у 2022 році ціна ANC становитиме 1,32 долара. Зараз токен торгується десь за 3 долари.

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