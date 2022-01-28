Протягом останніх кількох днів Ankr (ANKR) відновлюється вражаючими темпами. Цьому також сприяє покращення настроїв на загальному ринку криптовалют, а також збільшення новин стосовно цієї мережі, що викликає інтерес у інвесторів. Та чи зможе цей бичачий імпульс протриматися довго? Давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті Ankr (ANKR) торгувався на рівні близько 0,07585 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі токен зріс майже на 16%.

Окрім того, ANKR зріс на 20% від мінімуму, який був під час січневого краху криптовалют.

За місяць мережа ANKR обробляє понад 1 мільярд транзакцій, і це робить її одним із найбільш помітних блокчейн-проєктів на сьогодні.

Джерело даних: Tradingview.com

Ankr (ANKR): Чи зможе бичачий імпульс продовжитися?

Нещодавнє зростання ціни стало великою несподіванкою. Хоча більшість криптовалют відновлюються після різкого падіння, що спостерігалося протягом більшої частини 2022 року, та те, що за день токен ANKR зріс майже на 15%, стало великою подією. Крім того, з огляду на технічні показники, здається, ANKR починає набирати обертів.

Наразі його ціна коливається між 25- і 50-денними EMA. Очікується, що під час бичачих перегонів токен перевищить цей поріг і навіть зможе піднятися вище. Більше того, індекс відносної міцності (RSI) свідчить про перепроданість.

Це говорить про те, що навіть якщо на ANKR і діятиме певний тиск продажу, він не буде таким великим, яким був у 2022 році. Також ми бачимо, що загальні настрої на ринку покращуються. Усі ці фактори свідчать про те, що найближчим часом криптовалюта отримає більше здобутків.

Чи варто купувати Ankr (ANKR)

Так, це гарна інвестиція, і тому є кілька причин. По-перше, мережа Ankr на сьогоднішній день є одним із найперспективніших блокчейн-проєктів у світі. Щомісяця в мережі здійснюється 1 мільярд транзакцій, і очікується, що найближчим часом ця кількість збільшиться. Враховуючи такий потенціал зростання, зазначимо, що цей токен варто мати у своєму портфелі.