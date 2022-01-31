Сьогодні ціна Ankr в реальному часі становить 0,078 долара, а денний обсяг торгів складає трохи менше 143 мільйонів доларів. Ankr зріс на 8,27% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Ankr, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Ankr

Оскільки ANKR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ANKR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ANKR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ANKR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ANKR.

Що таке Ankr?

Ankr – це платформа, яка використовує спільні ресурси, щоб забезпечити прості та доступні рішення для хостингу блокчейн-вузлів. Ankr будує ринок для контейнерних хмарних сервісів за рахунок використання спільних ресурсів.

Це, у свою чергу, надає розробникам і корпоративним клієнтам можливість розгортати блокчейн-вузли за значно дешевшою ціною порівняно з провайдерами загальнодоступних хмар.

Таким чином, розміщення блокчейн-вузлів на Ankr усуває проблеми з централізацією та існуванням єдиної точки збою.

Окрім того, спільноти можуть залучати публічні блокчейни, щоб ті в подальшому надавали допомогу їхнім мережам.

Ankr прагне створити інфраструктурну платформу та ринок для розгортання стека Web3, щоб дозволити постачальникам ресурсів, а також кінцевим користувачам приєднатися до блокчейн-технологій та програм DeFi.

Чи варто купити Ankr сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Ankr

Gov Capital прогнозує, що всього за рік 1 Ankr буде торгуватися за 0,24 долара, що більше ніж втричі перевищує поточну ціну. Price Prediction також робить бичачі прогнози. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2023 році ціна ANKR може сягнути максимуму в 0,095 долара, а середня річна ціна буде 0,090 долара.

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