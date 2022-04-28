Ринкова капіталізація криптовалюти наближається до позначки в 1,8 трлн доларів після того, як протягом останніх 24 годин вона здорожчала менше ніж на 1%.

Після поганого початку тижня загальний ринок криптовалют продовжує відновлюватися. Протягом останніх 24 годин ринок піднявся майже на 1% і незабаром може сягнути позначки в 1,8 трлн доларів.

Сьогодні біткоїн здорожчав більше ніж на 2% і зараз торгується вище 39 тисяч доларів за монету. Можливо, якщо бичачий забіг продовжиться, біткоїн зможе подолати психологічно важливу позначку в 40 тисяч доларів. Ефір торгується вище 2800 доларів і здорожчав менше ніж на 1%.

Однак APE, нативний токен Bored Ape Yacht Club (BAYC), демонструє сьогодні найкращі результати серед 30 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останні 24 години Apecoin додав до своєї вартості приблизно 10% і, можливо, найближчим часом буде зростати й далі.

Завдяки чудовим результатам APE став найбільш цінним токеном метавсесвіту на ринку. APE обігнав MANA та SAND, нативні токени екосистем Decentraland та The Sandbox відповідно.

Ключові рівні, за якими варто стежити

На даний момент 4-годинний графік APE/USD є бичачим, оскільки монета постійно зростає. Технічні показники свідчать, що APE зараз затьмарив інші провідні криптовалюти.

На момент виходу цієї статті токен APE торгувався за 20,12 долара. Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, що вказує на бичачий імпульс. 14-денний індекс відносної міцності на рівні 48 показує, що APE більше не знаходиться в зоні перепроданості.

Якщо це ралі продовжиться, то до кінця дня APE може піднятися до першого важливого рівня опору на позначці 22 долари. Однак, щоб протягом наступних кількох днів подолати психологічно важливий рівень в 25 доларів, знадобиться підтримка загального ринку.