Останні чотирии дні Apecoin (APE) переживає тривалий спадний тренд. Однак вчора монета піднялася і, схоже, позбулася низхідного тиску. Однак APE ще не повністю проявив себе. Чим більше кити будуть скуповувати цю монету, тим більше прибутків вона отримає. Розглянемо основні факти:

Під час цього бичачого забігу APE може здорожчати на 22%.

Однак монета може зіткнутися з тиском продажів після того, як сягне позначки в 15 доларів.

Токен APE зріс на 10% за останні 24 години.

Джерело даних: Tradingview

Перспективи росту Apecoin

У березні ціна токена сягнула максимуму в 17,46 долара, і відтоді APE активно намагалася знайти достатній імпульс. Однак натомість монета почала рухатися вниз. Але, схоже, зараз цей низхідний тренд робить розворот. Фактично протягом останніх 24 годин APE зріс на 10%.

В результаті цього бичачого забігу монета може зрости на 22%, адже кити продовжують скуповувати монету. Показник RSI також свідчить, що APE набирає обертів. Якщо найближчими днями цінова дія триматиметься вище 10 доларів, то можна очікувати ще більшого подальшого зростання.

Однак потенціал росту тут обмежений. Останніми днями діапазон між 14,23 і 15,98 долара виявився серйозною зоною продажу для інвесторів. Не думаємо, що ця ситуація зміниться найближчим часом. Хоча зростання на 22% цілком можливе, однак APE, скоріш за все, відкотиться назад, як тільки сягне зазначеної зони продажу.

Як скористатися поточною ситуацією

Зараз для APE немає великого ризику зниження. Після чотирьох днів поспіль падіння монета, здається, готова принести прибутки. Найкраще входити на ринок, коли ціна буде в діапазоні від 11,5 до 12,5 долара. Цілком ймовірно, що в найближчі дні APE перевищить позначку в 14 доларів. Це буде ідеальний час, щоб продати цей актив і отримати принаймні 15% прибутку.