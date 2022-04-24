ApeCoin (APE), нативний токен управління в екосистемі Bored Ape Yacht Club (BAYC), встановив новий рекордний максимум вище 18 доларів після чергового серйозного забігу в суботу.

У внутрішньоденній торгівлі ціна APE зросла більше ніж на 24%, бо її активно штовхали бики, натхненні позитивними новинами щодо подальшого розвитку екосистеми.

У суботу під час торгів у другій половині дня пара APE/USD сягнула позначки 18,44 долара на Binance, це був найвищий рівен ціни за всю історію. Згідно з даними CoinGecko, середня ціна на основних біржах становила 18,05 долара.

APE/USD зараз торгується десь за 17,36 долара, за останні 24 години ця пара зросла приблизно на 17%.

4-годинний графік, що показує рух ціни APE/USD. Джерело: TradingView

За даними CoinGecko, пара APE/USD зросла майже на 50% за останні сім днів. За останні два тижні вона піднялася більше ніж на 64%.

Завдяки зростанню, яке в основному відбувалося протягом останніх чотирьох днів, ринкова капіталізація ApeCoin зросла до 5,06 млрд доларів, і монета зайняла 31-у сходинку серед найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

ApeCoin обігнав Decentraland (MANA)

Протягом останніх кількох днів загальний крипторинок боровся з ведмежим тиском: біткоїн (BTC) опустився нижче 40 000 доларів, і більшість цифрових активів послідувала його прикладу.

Саме тому ApeCoin за розміром ринкової капіталізації обійшов Decentraland (MANA).

Decentraland, який був найкращим токеном метавсесвіту за ринковою вартістю, знизився на 5,3% за останній тиждень і впав більше ніж на 10% за останні два тижні.

Наразі MANA/USD торгується десь за 2,04 долара, тобто за останні 24 години впала на 1%. Дані CoinGecko показують, що ринкова капіталізація MANA становить 3,1 млрд доларів, і ця монета займає 45-у сходинку за ринковою капіталізацією.

Чому ApeCoin зростає?

Тиск купівлі, що панує навколо ApeCoin, ймовірно, виник через майбутній продаж землі в проєкті метавсесвіту «Otherside» від Yuga Labs, розробника BAYC.

Хоча цей проєкт ще офіційно не запустили, останні кілька тижнів розробник активно підігріває інтерес довкола його запуску. Інвестори сполохані через можливе оголошення про те, що при продажу землі будуть використовувати APE.

Планують продати 100 000 земельних ділянок із 200 000 існуючих, при цьому 30% надійдуть власникам BAYC і MAYC (Mutant Ape Yacht Club), а ще 70% будуть доступні для публічного продажу.