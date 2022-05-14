Загальний ринок криптовалют відновлюється, тому й Apecoin (APE) сьогодні зростає. Здається, ця монета вже компенсувала деякі втрати, які спостерігалися останні кілька днів. Але чи зможе цей оновлений бичачий імпульс підняти монету вище позначки в 10 доларів? Нижче розглянемо подробиці, а спочатку давайте зазначимо основні моменти:

За останні 24 години Apecoin зріс більше ніж на 40%.

Такий підйом відбувається майже після двох тижнів негативних настроїв, які панували навколо цієї монети.

Якщо вона зможе піднятися до 10 доларів, то в найближчій перспективі може розпочатися вирішальний бичачий забіг.

Джерело даних: TradingView

Аналіз ціни Apecoin (APE)

Цілком реально, що APE зараз перебуває на шляху до 10 доларів. Після двох тижнів слабкості APE рішуче рухається вгору. Хоча загальний ринок криптовалют вже оговтався від втрат за цей тиждень, та APE обігнав ринок майже в 3 рази.

Якщо дійсно завдяки поточному імпульсу монета зможе перевищити позначку в 10 доларів, це відкриє нове вікно можливостей, і, як результат, ця монета на базі NFT може зрости ще більше. Насправді, цілком ймовірно, що APE може піднятися до своїх квітневих максимумів і подолати позначку в 20 доларів. Це принесе до 200% прибутку.

Попри все хочемо зазначити, що цей оновлений висхідний тренд може бути просто звичайним відкатом. Зрештою, протягом останніх кількох днів ринок криптовалют обвалився. Очікувалося, що спадний тренд призупиниться, як це відбувається завжди. Якщо APE не зможе найближчими днями досягти позначки в 10 доларів, то, можливо, збитки збільшаться.

Чи можна отримати прибутки від APE прямо зараз?

APE показав досить непогані результати в 2022 році. Але після того, як монета досягла максимуму десь на рівні 24 доларів, вона пережила дуже різку і дорогу корекцію. APE й досі торгується з величезною знижкою порівняно з його попередніми максимумами.

Не можемо сказати, що за кілька днів монета підніметься до 24 доларів, але якщо ви плануєте тримати її кілька місяців, то зараз просто ідеальний час її придбати.