Можливо, зростання цієї монети починає сповільнюватися, але воно ще не зникло зовсім. Більше того, воно виходить за межі висхідного трикутника, і ціна токена APE наближається до позначки в 15 доларів.

Якщо бажаєте дізнатися більше про ApeCoin, а також де зараз найкраще купувати цю монету, ми з радістю розкриємо ці подробиці у нашій статті.

ApeCoin — це токен управління та службовий токен ERC-20, власники якого самокеруються через структуру, яка контролює ApeCoin DAO. Фонд APE Foundation управляє пропозиціями, які вони узгоджують.

Цей фонд отримав у подарунок унікальний NFT від компанії Yuga Labs, яка створила відому серію BAYC, а також усі права та привілеї щодо нього. Знову ж таки, члени ApeCoin DAO вирішують, як розпоряджатися цією інтелектуальною власністю.

Наразі в обігу знаходиться 1 мільярд токенів APE. Цей запас викарбували відразу, і він вже не зміниться.

Трохи менше третини цієї пропозиції ввели в обіг 17 березня цього року, в день запуску ApeCoin. Протягом 48 місяців кількість токенів буде поступово збільшуватися через регулярні проміжки часу.

Немає жодних сумнівів, ApeCoin може стати гідною інвестицією, якщо правильно обрати час. На жаль, не завжди можна знати результати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Crypto Academy передбачає, що до кінця цього року ApeCoin буде торгуватися в діапазоні 50-60 доларів. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в 2022 році токен може зрости до рекордного максимуму в 80 доларів. Якщо їхній прогноз справдиться, то це буде лише початок для APE.

