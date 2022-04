ApeCoin вже здорожчав на понад 10%, і паралельно цьому активізувалися інвестори і кити, які скуповують цей актив, а також зростає популярність проєкту метавсесвіту Otherside від Yuga Labs.

На момент написання цієї статті ApeCoin торгувався за 22,86 долара, тобто він впав з денного максимуму в 26,91 долара, але все одно його прибутки складають 13,39%.

Найбільшою причиною того, що сьогодні ціна ApeCoin (криптовалюта Yuga Labs) зростає, стало скасування аукціону Otherside від Yuga Labs.

Проєкт метавсесвіту від Yuga Labs скасував свій запланований голландський аукціон з продажу землі в метавсесвіті Otherside. Таке рішення було прийнято після того, як їм не вдалося знайти баланс між платою за газ та попитом на NFT.

Під час розпродажів за моделлю голландських аукціонів ціни встановлюють після того, як проаналізують усі можливості та визначать максимально можливу ціну лота.

Otherside заявив у Twitter, що з голландськими аукціонами війна через плату за газ набрала обертів. Також ходили чутки, що через високий попит на карбування NFT від Otherdeed (новий проєкт BAYC) плата за газ може значно збільшитися, оскільки зросте кількість викарбуваних NFT.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022