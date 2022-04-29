ApeCoin вже здорожчав на понад 10%, і паралельно цьому активізувалися інвестори і кити, які скуповують цей актив, а також зростає популярність проєкту метавсесвіту Otherside від Yuga Labs.

На момент написання цієї статті ApeCoin торгувався за 22,86 долара, тобто він впав з денного максимуму в 26,91 долара, але все одно його прибутки складають 13,39%.

Найбільшою причиною того, що сьогодні ціна ApeCoin (криптовалюта Yuga Labs) зростає, стало скасування аукціону Otherside від Yuga Labs.

Компанія Yuga Labs скасувала аукціон Otherside

Проєкт метавсесвіту від Yuga Labs скасував свій запланований голландський аукціон з продажу землі в метавсесвіті Otherside. Таке рішення було прийнято після того, як їм не вдалося знайти баланс між платою за газ та попитом на NFT.

Під час розпродажів за моделлю голландських аукціонів ціни встановлюють після того, як проаналізують усі можливості та визначать максимально можливу ціну лота.

Otherside заявив у Twitter, що з голландськими аукціонами війна через плату за газ набрала обертів. Також ходили чутки, що через високий попит на карбування NFT від Otherdeed (новий проєкт BAYC) плата за газ може значно збільшитися, оскільки зросте кількість викарбуваних NFT.

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵. — OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022

Зниження плати за газ Otherdeed NFT

Щоб зменшити величезну комісію за газ, необхідно знизити цю високу плату за газ, не зменшуючи при цьому поширення NFT. Саме тому коли стартує продаж, кожен гаманець зможе викарбувати лише 2 NFT, однак цю ставку збільшать, адже процес карбування триває.

Вартість одного Otherdeed NFT становитиме 305 ApeCoin (APE), і будуть доступні 55 000 Otherdeed, які зможуть придбати ті гаманці, користувачі яких дотримуються правил «Знай свого клієнта» (KYC).

В тизері Otherside представили також і ціну одного NFT, до речі, число 305 є кодом Майамі.