Згідно з пресрелізом , опублікованим у середу, компанія з майнінгу криптовалют Argo Blockchain PLC (LSE:ARB) і (NASDAQ:ARBK) отримала додаткове фінансування, яке використають на купівлю обладнання для майнінгу цифрових активів.

Лондонська компанія, що займається майнінгом, оголосила, що отримала через свою дочірню компанію Argo Helios кредитні кошти від New York Digital Investment Group (NYDIG).

Argo потребує більше майнерського обладнання для свого об’єкту в Техасі

Згідно з новими умовами раніше підписаної угоди про фінансування заради закупівлі обладнання, Argo Helios має отримати до 70,60 млн доларів (приблизно 56,3 млн фунтів стерлінгів) від американської компанії. Цю позику нададуть «відповідно до звичайних умов стягнення», – як зазначив Argo у своєму повідомленні.

Генеральний директор Argo Пітер Волл сказав, що завдяки додатковим коштам компанія зможе підготувати обладнання для майнінгу на об’єкті Helios в Техасі.

«NYDIG розуміє фінансові потреби масштабних майнерів біткоїну, і ми з радістю продовжимо нашу співпрацю з ними, щоб забезпечити та реалізувати наступний етап розвитку Argo» , — додав він.

Argo Blockchain є одним з найбільших майнерів біткоїну у світі, і компанія працює з використанням чистої енергії.

У середу їхні акції, які котируються на Лондонській фондовій біржі, впали на 0,02% і закрились на рівні 62,49 фунта стерлінгів. За останні п’ять днів акції зросли на понад 4%.

Однак від початку року ціна ARB впала більше ніж на 30%, і його втрати цілком відповідали тому низхідному тренду, який спостерігався на крипторинках протягом більшої частини 2022 року.