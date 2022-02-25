Враховуючи жахливі новини про те, що Росія вторглася в Україну, здається тривіальним сьогодні писати про фінанси. Дуже сподіваюся, що з народом України все буде добре, і, як звичайна людина, просто не можу повірити, що в 2022 році ми стоїмо на межі війни в Європі. Це викликає сум.

З огляду на фінансові ринки зрозуміло, що протягом останніх 24 годин вони різко коливалися. У цій статті я хочу зосередитися на тому, що викликало в мене особливий інтерес: рух цін на біткоїн порівняно з іншими основними класами активів. Тому що одним із найбільш привабливих наративів у криптопросторі є теорія хеджування:

• Біткоїн пропонує ефективний захист від інфляції і дозволяє уникнути знецінення фіатних грошей (ми знаємо, як часто вмикають друкарський станок).

• Він є цифровим золотом, а відповідно покращує показники ризику та прибутку портфелю, що містить акції.

Останній пункт я хочу обговорити окремо, особливо у контексті останніх 24 годин.

Наслідки для ринків

Отож, Путін оголосив війну. Як реагують ринки?

• Акції: S&P 500 впав приблизно на 2,8%, європейський індекс Stoxx 600 знизився на 3,5%, а Nasdaq – майже на 3%. Цього і слід було очікувати – тут жодних сюрпризів.

• Золото: цей товар сягнув максимуму за 17 місяців і зріс приблизно на 1,5% і, таким чином, виправдав своє звання захисного інструменту. «Золоті клопи» радіють, але і тут немає нічого незвичайного.

• Біткоїн: самопроголошене цифрове золото вже деякий час називає себе інструментом хеджування. Що ж, у нас криза, і фондовий ринок котиться під гору – а отже, час для біткоїну «покласти гроші до свого роту». А який маємо результат насправді? Падіння на 7%.

Графік руху золота (чорна лінія), S&P 500 (синя) і біткоїн (помаранчева) за останні 24 години. Джерело: BarChart.com

Кореляція -> 1

Під час криз кореляція виходить на першу позицію. В такі моменти обирають якість; інвестори відмовляються від ризиків і віддають перевагу активам-притулкам, найбільш доступним з яких є готівка. Золото, зі свого боку, вже давно має репутацію більш надійного засобу зберігання вартості. І події останніх 24 годин показують, що біткоїн ще не є таким активом-притулком. Волатильність і криптовалюта йдуть поруч, як хліб і сало; і доки цей зв'язок не ослабне, біткоїн не зможе стати надійним сховищем вартості.

Отже, біткоїн досі є підмайстром майстра, яким є золотом. Дивлячись на графіки останніх 30 днів, бачимо, що волатильність біткоїну становить 3,36%, і не дивно, що інвестори відмовляються від ризиків в неспокійні часи. Щоб у вас не було сумнівів, не хочу стверджувати, що золото є кращою інвестицією, аніж біткоїн (я використав вище позначення «майстер» дуже вільно). Особисто я не можу переконати себе тримати золото, враховуючи ті прибутки, які воно демонструвало протягом останнього десятиліття (з 2011 року менше 5% прибутку, за цей період часу всі інші активи різко зросли). Останнім часом золото надавало мізерні прибутки, як сховище цінності. Але в цій статті ми говорило про хеджування власних активів, а не про очікувану прибутковість, і зараз біткоїн не зміг втриматися під час падіння ринку.

Золото знаходиться лише трохи вище максимумів 2011 року. Джерело: BullionVault

Зрілість

Що нам не варто випускати з уваги (і я буду повторювати це знову і знову), так це те, що біткоїн зараз знаходиться на початкових етапах свого розвитку. Його створили лише в 2009 році, і навіть насміливіші криптофанатики не могли уявити, що біткоїн буде розвиватися такими темпами і стане мейнстрімом. Проте, люди важко переживають нестабільні часи. А чого ж ви очікували? Що за десятиліття ця криптовалюта стане солідним сховищем вартість? Люди дізналися про блискучу красу золота ще в 4000 році до нашої ери, тобто знадобилися тисячі років, щоб золото зміцнило свої позиції і стало сховищем цінності. Гадаєте, єгипетські фараони в 1200 році до нашої ери виготовляли прикраси з біткоїну? Чи, може, іспанського конкістадора Ернана Кортеса привернули блискучі властивості блокчейн-технології у 16 столітті?

Отже, хоча напад Росії на Україну показує нам, що біткоїн ще не є надійним сховищем вартості, та це не мало бути несподіванкою. Зараз, коли оголосять про війну, ви звичайно віддасте перевагу готівці або золоту, а не криптовалюті. І щоб зрозуміти це, не потрібно закопуватися в числах.

Прецедент

Давайте відмотаємо час на березень 2020 року, коли на арену вийшла пандемія, з якою ми вже співіснуємо два роки, і яка створює сейсмічні хвилі на ринках. Зрозуміло, це був більший шок, ніж агресія Путіна минулої ночі, оскільки індекс S&P 500 тоді пережив два з найгірших шести днів протягом тижня (-12,0% і -9,5%), та це була остання криза, яку ми можемо пригадати. З іншого боку, біткоїн миттю втратив половину своєї вартості і впав з позначки 7900 доларів до 4100 доларів. Як сказав мій сусід по кімнаті, як тільки ви потрапляєте в криптопростір, акції здаються… нудними.

Графік руху біткоїну, коли розпочався COVID, 11-13 березня 2020 р.

Прогрес

Від березня 2020 року Tesla додала біткоїн до свого балансу, він став законним платіжним засобом у Сальвадорі, масово висвітлювався в ЗМІ та виходив за межі ринкової капіталізації в 1 трлн доларів (перед тим, як впав цього року). Проте злісні падіння все ж були:

• Травень 2021 року: від 58 000 до 33 000 доларів США

• Вересень 2021 року: від 53 000 до 41 000 доларів США

• Листопад/грудень 2021 року: від 68 000 до 33 000 доларів США

Тож сьогоднішній відкат є ледь помітним, і він виник через події в реальному світі. Здається, падіння у травні 2021 року було просто випадковим, коли криптовалюта просто… була криптовалютою.

Майбутнє

Дозвольте пояснити: я прогнозую, що у довгостроковій перспективі біткоїн буде зростати. Гадаю, що прогрес, який вдалося досягнути в інституційному плані; блискучі голови, які переходять від традиційних фінансів до загального впровадження криптовалют, — це були неймовірно позитивні події за останні два роки. Я думаю, що біткоїн відіграє дуже важливу роль у майбутньому нашого суспільства. Однак не можна обійти стороною той факт, що через його нестабільність він є короткостроковою інвестицією, що приносить хвилювання, і прямо зараз він, безумовно, ще не досяг статусу сховища вартості. Заради цікавості я переглянув дані по місячній прибутковості S&P 500 порівняно з біткоїном починаючи з 2013 року, щоб проаналізувати, як змінилася їхня кореляція. Як видно, після початку COVID біткоїн був відносно сильним (зокрема, 2020 рік має дуже високу кореляцію, яка тільки збільшувалась через друк коштів ФРС). До 2019 року кореляція ще не простежувалсь, адже біткойн ще не набув такого поширення. У будь-якому разі ми маємо не так багато шаблонів.



Звичайно, можуть бути дні, коли такі негативні глобальні події, як ті, що ми спостерігаємо останні 24 години, призведуть до зростання біткоїну на 1 або 2%. Біткоїн стане надійним активом-притулком, про який буде нудно говорити. Звичайно, мені не хочеться писати такі статті щодня, тож, можливо, це навіть позбавить мене роботи. Проте такого розмежування з іншими ризикованими активами ще не відбулося, і останні 24 години ще раз доводять це. Біткоїн має стати більш… нудним.

Підписуйтесь, можливо, Plan B (творець моделі співвідношення біткоїну до акцій) говорить про це більш стисло у твіті: