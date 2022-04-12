Останні кілька місяців ринок криптовалют демонструє низькі результати, і незабаром можна очікувати навіть гірших показників.

Артур Хейз, колишній генеральний директор біржі криптовалют BitMEX, вважає, що у другому кварталі 2022 року ринок криптовалют продовжить падати.

Про це він заявив у своєму блозі в понеділок. За словами Хейза, криптопростір може зазнати удару через труднощі на світових фондових ринках. Він повідомив:

«Гірка правда, яка переслідує криптовалюту на даному етапі, полягає в тому, що крипторинок рухається в ногу з ринками ризикових активів, зокрема з розвинутим глобальним ринком акцій. І це попри всю важку роботу відданих послідовників пана Сатоші, які борються за створення контрнарративу, що базується на технологічній правді».

Хейз стверджує, що криптовалюта рухається паралельно акціям американських технологічних компаній, і додаює, що вторгнення Росії в Україну негативно позначиться на них. Хоча він з оптимізмом дивиться на ціни на криптовалюти в довгостроковій перспективі, проте він не налаштований оптимістично щодо короткострокових показників.

За словами колишнього інвестиційного банкіра, якщо NASDAQ 100 впаде, ринок криптовалют послідує за ним. Він представив різні графіки, що показують кореляцію між традиційними ринками та криптовалютою, щоб підтвердити такий прогноз.

Хейз вважає, що NASDAQ 100 знизиться, бо російсько-українська війна затягується. Він сказав:

«Глобальне зростання сповільниться через підвищення цін на сировину, що виникло через тривалу війну між Росією та Україною та її можливою ескалацією, і це позначиться на цінах акцій».

Протягом останніх кількох місяців ринок криптовалют демонстрував низькі результати. В листопаді 2021 року біткоїн встановив історичний рекорд на рівні 69 044 доларів США, але відтоді він втратив понад 40% своєї вартості.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют у листопаді досягла рекордного рівня в 3 трильйони доларів, але зараз становить близько 1,8 трильйона доларів. Біткоїн і загальний ринок криптовалют останніми місяцями падали, і ця тенденція може тривати ще деякий час.