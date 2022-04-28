Уже кілька місяців біткоїн торгується в районі 40 000 доларів, однак його довгостроковий прогноз залишається позитивним.

Артур Хейз, колишній генеральний директор біржі деривативів BitMEX, повідомив у своєму нещодавньому пості , що, на його думку, до кінця цього десятиліття біткоїн зросте до 1 млн доларів.

Хейз стверджує, що через нинішню кризу в Європі та Сполучених Штатах і темні перспективи на майбутнє вартість біткоїну підніметься до 1 млн доларів протягом наступних восьми років.

За словами колишнього керівника BitMEX, ізоляція Росії стала б величезною помилкою, оскільки ця східноєвропейська країна відіграє важливу роль у нинішній глобальній економічній динаміці.

Він сказав, що Німеччина не зможе конкурувати з експортною потужністю Китаю, а зростання інфляції створить внутрішні проблеми в Європейському Союзі. Хейз заявив:

«ЄЦБ потрапив у пастку, ЄС зайшов у глухий кут, і протягом наступного десятиліття ми знову будемо торгувати лірами, драхмами та німецькими марками. Коли цей союз розпадеться, увесь пантеон місцевих валют буде друкувати гроші у колосальних кількостях. Можливо, буде гіперінфляція. Знову ж таки, коли європейські вкладники почнуть розуміти, яка каша заварюється, вони перейдуть на тверді активи, як-от золото та біткоїн. Розпад ЄС = ціна біткоїну буде 1 млн доларів».

Окрім того Хейз заявив, що петля приреченості в західній фінансовій політиці, особливо контроль кривої прибутковості (YCC), сприятиме росту біткоїну до позначки в 1 млн доларів протягом найближчих кількох років. Він сказав:

«Через петлю приреченості до кінця десятиліття біткоїн підніметься до 1 млн доларів, а золото буде коштувати 10 000-20 000 доларів. Ми повинні агітувати за ідею корисливості, щоб зберегти частину надлишку поточного рахунку в біткоїнах, щоб фермерська економіка біткоїну поширилися по всьому світу. Знову ж таки, на відміну від золота, біткоїн повинен рухатися — інакше ця мережа зазнає краху».

Біткоїн впав більше ніж на 40% від свого історичного максимуму в 69 000 доларів, якого вдалося досягти в листопаді 2021 року. Однак експерти ринку вважають, що він вийде з цієї ведмежої тенденції і знову встановить новий рекордний максимум протягом наступних кількох місяців чи років.