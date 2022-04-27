Намагаючись обмежити в штаті вплив на навколишнє середовище, який завдає видобуток біткоїну, Асамблея штату Нью-Йорк ухвалила вчора законопроєкт, що заборонить у цій юрисдикції на 2 роки всі нові об’єкти майнінгу криптовалюти, що використовують механізм proof-of-work (PoW).

Цей законопроєкт прийняли в рамках низки заходів в Нью-Йорку, присвячених до Дня Землі.

Сенатор штату Анна Келлес повідомила у Twitter, що законопроєкт, який вона активно просувала, також забороняє поновлювати дозволи для діючих криптооб’єктів PoW, які хочуть збільшити споживання ними електроенергії.

Однак ця заборона пошириться лише на той майнінг, що здійснюється в штаті із використанням палива на основі вуглецю в якості джерела енергії.

Цей законопроєкт отримав 95 «за» і 52 «проти» і подолав вирішальний етап схвалення від Асамблеї штату. Тепер його представить сенатор Кевін Паркер, адже цей документ має підтримати Сенат штату. Після цього законопроєкт відправлять губернатору Кеті Гокул, яка або підпише його, або накладе вето.

Якщо ця пропозиція стане законом, Департамент охорони навколишнього середовища (DEC) має представити «загальну заяву про вплив на навколишнє середовище», щоб визначити, підрахувати та оцінити вплив PoW-шахтарів на викиди парникових газів і здоров’я населення.

Цей законопроєкт зустрів рішучу критику з боку групи прихильників криптовалют Blockchain Association, яка закликала жителів Нью-Йорка, які підтримуюють технології, інновації та криптовалюту, написати сенаторам і виступити проти цього законопроєкту.

Після ухвалення законопроєкту ця група заявила, що 3-годинна дискусія стосовно його наслідків проходила в палаті, і вони висловили «більше аргументів проти заборони майнінгу, аніж прогнозували її прихильники». Прихильники криптовалюти написали твіт і зазначили, що продовжать боротьбу проти «антитехнологічного законопроєкту».