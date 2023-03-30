ASI-токен AltSignals обіцяє торгові сигнали в режимі реального часу, щоб дати інвесторам перевагу. Чи може це бути найкращою криптовалютою 2023 року?

AltSignals нещодавно оголосила про випуск токена ASI – криптовалюти, що змінює правила гри, яка обіцяє допомогти інвесторам знайти свою перевагу на ринку за допомогою торгових сигналів на основі штучного інтелекту. Але чи зможе інноваційний підхід ASI зробити його однією з найкращих криптовалют-новачків у 2023 році? Читайте далі, щоб дізнатися, чому багато хто так вважає.

Що таке AltSignals (ASI)?

AltSignals це авторитетний постачальник торгових сигналів, який працює з 2017 року. Він пишається тим, що надає першокласні сигнали більш ніж 50 000 безкоштовних передплатників і 1 400 VIP-членів, розсилаючи понад 1 500 торгових сигналів із середнім показником виграшу 64%. Все це стало можливим завдяки власному індикатору AltAlgo™, який сканує криптовалютні, валютні та фондові ринки, виявляючи можливості в режимі реального часу, щоб допомогти інвесторам і трейдерам знайти свою перевагу.

Як же виглядає прибуток AltSignals? Тільки за січень і лютий цього року її сигнали для Binance Futures принесли неймовірні 4,643% на 23 угодах, досягнувши середнього показника успіху 91%! Ці результати підтверджуються оцінкою Trustpilot – 4,9/5 з майже 500 позитивних відгуків.

Окрім чудового алгоритму AltAlgo™, AltSignals має команду професійних трейдерів, які використовують комплексний набір аналітичних навичок для підтвердження торгових сигналів. Зараз ця команда представляє токен ASI, щоб вивести свою платформу на новий рівень, прагнучи революціонізувати гру торгових сигналів і потенційно стати одним з кращих криптовалютних новачків 2023 року.

Що таке ASI Token?

Токен ASI – це інноваційна криптовалюта, призначена для підтримки розробки та впровадження революційного алгоритму ActualizeAI від AltSignals. Як ключовий компонент екосистеми AltSignals, токен ASI пропонує інвесторам ексклюзивний доступ до найсучасніших торгових сигналів на основі штучного інтелекту, що дозволяє їм випереджати ринок і максимізувати свій прибуток.

ActualizeAI буде використовувати останні досягнення в технології штучного інтелекту, такі як машинне навчання, обробка природної мови, моделювання прогнозування, аналіз настроїв і багато іншого. Це дозволить повністю автоматизувати процес отримання торгових сигналів, посилений можливостями штучного інтелекту для надання одних з найточніших сигналів на ринку. Кінцева мета AltSignals – досягти середнього показника виграшу 80%+ за всіма своїми торговими сигналами.

Інвестиції в токени ASI також надають доступ до AI Members Club – унікальної групи, де власники токенів можуть брати активну участь у тестуванні продукту, пропонувати ідеї та користуватися раннім доступом до публічних розгортань. В обмін на внесок у розвиток алгоритму ActualizeAI користувачі можуть заробити додаткові токени ASI. Такий підхід, заснований на співпраці та стимулюванні, дозволяє постійно вдосконалювати екосистему AltSignals, забезпечуючи її стійке зростання та успіх.

Володіючи більшою кількістю токенів ASI, інвестори отримують доступ до більш просунутих функцій екосистеми штучного інтелекту. Хоча деталі ще не підтверджені, AltSignals заявила, що використовуватиме можливості аналізу настроїв ActualizeAI для виявлення можливостей presale до того, як вони вибухнуть, що дозволить користувачам отримати доступ до найкращих криптовалютних проектів на ранніх стадіях і отримати потенційно доленосні прибутки.

Існують також інші цікаві переваги, такі як торгові турніри, де користувачі можуть випробувати свої навички, щоб отримати шанс виграти великі призи і визнання в якості топ-трейдера, а також можливість брати участь в децентралізованому процесі прийняття рішень на платформі за допомогою токена ASI. Нарешті, токен ASI має дефляційну модель, яка підтримується 3-5-річним планом викупу та спалювання, розробленим для стимулювання довгострокового зростання цін.

Потенціал токена ASI

Потенціал ASI полягає в його здатності запропонувати трейдерам безпрецедентний доступ і розуміння найкращих торгових можливостей в режимі реального часу, що стало можливим завдяки вдосконаленому алгоритму ActualizeAI. Більш того, з урахуванням того, що ActualizeAI націлений на 80%+ виграш, AltSignals готовий стати провідним гравцем на ринку торгових сигналів. В результаті, перші користувачі токена ASI отримають вигоду від дійсно надихаючих сигналів і потенційного зростання ціни токена.

Зараз AltSignals швидко завойовує визнання як один з найкращих криптовалютних новачків цього року. Хоча він завершить свій presale на рівні $0,02274 за токен, багато хто прогнозує, що ASI може коштувати набагато більше до кінця 2023 року. Декілька прогнозів щодо вартості токенів ASI на кінець року встановили на рівні $0,50, що потенційно може принести інвесторам прибуток у розмірі майже 2,100%!

Ви не захочете пропустити AltSignals та ASI

Таким чином, AltSignals позиціонує себе як один з найкращих криптовалютних новачків цього року. Оскільки з’являється все більше новин про плани AltSignals, стає все більш імовірним, що платформа готова зруйнувати ринок торгових сигналів, пропонуючи інвесторам рідкісну можливість отримати вигоду як від розширеної торгової інформації, так і від підвищення цін на ASI.

Оскільки presale ASI все ще триває за $0,012 за токен, зараз ідеальний час, щоб встигнути застрибнути на борт, поки ASI не стартувала. Не пропустіть цю неймовірну можливість – приєднуйтесь раніше, щоб забезпечити собі місце в одній з найкращих криптовалют-новинок 2023 року.