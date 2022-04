Сьогодні ціна Astar в реальному часі становить 0,29 долара, а добовий обсяг торгівлі складає 282,3 мільйона доларів. За сьогодні цей токен втратив більше десятої частини своєї вартості.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Astar, чи може він принести гарні прибутки, якщо придбати цей актив під час падіння, а також де зараз найкраще купувати Astar, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки ASTR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ASTR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ASTR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Astar Network — це хаб для dApp-додатків на Polkadot, який підтримує Ethereum, WebAssembly та рішення рівня 2, як-от ZK Rollups. Astar прагне стати мультиланцюговою платформою для смарт-контрактів, яка буде підтримувати декілька блокчейнів та віртуальних машин.

Polkadot Relay Chain не підтримує смарт-контракти. Саме тому для цієї екосистеми важливо мати парачейн, який надасть таку підтримку всім тим розробникам, які хочуть розбудовувати екосистему Polkadot.

Astar хоче надати для всіх розробників найкращу платформу, що підтримує EVM, а також створити парачейн; і щоб на цій платформі могли співіснувати і взаємодіяти один з одним смарт-контракти EVM і WASM.

Astar може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж робити інвестиції в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

GOV Capital прогнозує, що токен Astar ASTR збереже ціновий рівень протягом наступного року. Однак за 5 років ситуація буде іншою: за прогнозами, 1 ASTR буде коштувати 1,2 долара.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022