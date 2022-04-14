Audius, децентралізований протокол потокової передачі музики, сьогодні має одні з найбільших прибутків. Протягом останніх 24 годин він здорожчав більше ніж на 20% і на момент написання статті торгувався за 1,29 долара.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Audius, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Audius, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Audius

Оскільки AUDIO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати AUDIO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити AUDIO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на AUDIO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть AUDIO.

Що таке Audius?

Проєкт Audius створили, щоб сприяти підвищенню ефективності музичної індустрії, яка страждає від того, що не завжди вдається дотримуватися авторських прав на музичні твори, а також від посередників, які стоять між артистами та їхньою аудиторією.

Audius прагне узгодити інтереси виконавців, шанувальників та операторів вузлів за допомогою своєї платформи, що працює на базі нативного токена AUDIO. Виконавці можуть завантажувати музику, яка зберігається та розповсюджується за допомогою вузлів контенту та виявлення, і цю музику шанувальники можуть слухати безкоштовно.

Audius дає винагородити творцям контенту, наприклад, щотижня роблять списки популярних творів. Цей проєкт планує інтегрувати стейблкоїни, щоб артисти могли пропонувати платний контент.

Чи варто купувати Audius сьогодні?

Audius може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати кошти в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни Audius

Wallet Investor очікує, що у довгостроковій перспективі ціна Audius буде зростати. За їхніми прогнозами, у квітні 2027 року ціна буде становити 4,36 долара. 5-річні інвестиції принесуть близько +239% прибутку. Якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то в 2027 році можна буде отримати 339 доларів.

Audius у соціальних мережах