Компанія Audius підписала угоду про права на найменування з культовим природним Амфітеатром Червоні Скелі в Денвері, щоб перейменувати його в AUDIO Amphitheatre. На момент написання статті ціна Audius становила 1,38 долара, а добовий обсяг торгівлі станови трохи більше 300 мільйонів доларів.

Сьогодні нативна монета децентралізованого протоколу потокової передачі музики вже зросла на 15%. У цій короткій статті ми пояснимо все, що вам потрібно знати про мережу та монету Audius, зокрема те, чи варто купувати Audius і де це можна зробити.

Де зараз найкраще купити Audius

Оскільки AUDIO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати AUDIO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити AUDIO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на AUDIO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть AUDIO.

Що таке Audius?

Спочатку Audius побудували на POA, але зараз він працює на Solana. Цей проєкт створили, щоб вирішити проблеми неефективності музичної галузі. Завдяки своїй платформі, роботу якої забезпечують токени AUDIO, він прагне узгодити інтереси шанувальників, артистів, операторів вузлів та інших зацікавлених сторін.

Audius займається вирішенням проблем, що стосуються непрозорого володіння правами на музику та посередництва між артистами та їхніми шанувальниками. В цьому блокчейні виконавці можуть завантажувати музику, яку розповсюджують та зберігають вузли виявлення та контенту.

Шанувальники можуть слухати цю музику безкоштовно. На даний момент екосистема винагороджує творців контенту, показуючи їх, серед іншого, у списках популярного.

У майбутньому цей протокол потокової передачі інтегрує стейблкоїни, щоб музиканти могли пропонувати платний контент. Завдяки спеціальним токенам аудиторія отримає доступ до ексклюзивного контенту.

Чи варто купувати Audius сьогодні?

Audius може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власний аналіз ринку.

Прогноз ціни Audius

За прогнозами Price Prediction, у 2023 році Audius може зрости до 1,83 долара, а середня річна ціна буде становити 1,55 долара. Експерти цього ресурсу очікують, що у 2024 році токен сягне щонайменше 2,24 долара. За прогнозами, максимальна ціна цього року буде становити 2,63 долара.

У 2025 році Audius перевищить позначку в 3 долара і буде коштувати щонайменше 3,31 долара.

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