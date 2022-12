Оце так!

«Аудиту» Binance (саме так, в лапках, це підкреслювалось) більше немає. Аудиторська фірма Mazars, яка працювала з Binance над звітом про підтвердження резервів (саме на це посилався Mazars, а не на аудит), видалила звіт зі свого вебсайту.

Компанія також заявила, що призупиняє роботу з усіма криптоклієнтами. Окрім Binance, до цього списку входять Crypto.com і KuCoin.

«На жаль, це означає, що наразі ми не можемо працювати з Mazars», — сказав представник Binance.

Я детально писав про те, що ініціатива з підтвердження резервів провалилася. Коротко кажучи, це не можна назвати аудитом, бо цей звіт викликав більше питань, ніж давав відповідей.

Шо ще важливіше, вони відмовилися розкрити свої зобов’язання, а генеральний директор біржі Чанпен Чжао заявив у Twitter, що зробити це «складно», і порадив просто «попитати людей», щоб переконатися, що Binance нікому нічого не винна.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022