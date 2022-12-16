Основні тези

Mazars, аудиторьска фірма, яка працювала з Binance над звітом про підтвердження резервів, видалила зі свого вебсайту посилання на цей документ

Окрім того, вона призупинила всю роботу з криптовалютою на невизначений термін

Цей звіт викликав суперечки, а критики заявили, що там бракує інформації про зобов’язання

Раніше в Mazars заявили, що це був «звіт», а не «аудит».

Оце так!

«Аудиту» Binance (саме так, в лапках, це підкреслювалось) більше немає. Аудиторська фірма Mazars, яка працювала з Binance над звітом про підтвердження резервів (саме на це посилався Mazars, а не на аудит), видалила звіт зі свого вебсайту.

Компанія також заявила, що призупиняє роботу з усіма криптоклієнтами. Окрім Binance, до цього списку входять Crypto.com і KuCoin.

«На жаль, це означає, що наразі ми не можемо працювати з Mazars», — сказав представник Binance.

Чому звіт Mazars викликав суперечки?

Я детально писав про те, що ініціатива з підтвердження резервів провалилася. Коротко кажучи, це не можна назвати аудитом, бо цей звіт викликав більше питань, ніж давав відповідей.

Шо ще важливіше, вони відмовилися розкрити свої зобов’язання, а генеральний директор біржі Чанпен Чжао заявив у Twitter, що зробити це «складно», і порадив просто «попитати людей», щоб переконатися, що Binance нікому нічого не винна.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Зайве говорити, що порада попитати людей не зовсім заспокоїла спільноту інвесторів. Усі ще пам’ятають, як генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявляв, що «активи в порядку», а потім раптово видалив цей твіт, подав заяву про банкрутство, а цього тижня його заарештували.

Наразі Binance не має нічого спільного з FTX, однак посттравматичний стрес, який переживають інвестори через крах останньої біржі, накачує і так чутливий поточний ринок.

Потім з’явилася жахлива новина про те, що прокуратура США нібито збирається висунути кримінальні обвинувачення проти Чжао та інших керівників Binance у справі про відмивання грошей, яка триває вже декілька років, і Binance раптом стала новиною номер один.

А потім з Binance почали масово виводити кошти.

На додаток до цього, токен BNB впав, хоча протягом 2022 року він добре тримався – принаймні порівняно з рештою гравців крипторинку.

Що буде далі?

Те, що Mazars відкликав свій звіт, насправді мало що змінює. У криптопросторі зараз шириться ідея, що потрібна більша прозорість. Binance та інші біржі працюють непрозоро порівняно з традиційними фінансовими компаніями.

Отака іронія та гірка правда про галузь, основним принципом роботи якої має бути довіра, але інвестори змушені покладатися на запевнення керівників, які ті публікують у Twitter. Сподіваємось, той ажіотаж, який викликав цей епізод, змусить Binance змінити свою позицію та представити світові добросовісний аудит.

Безумовно, нічого не вказує на те, що у компанії є якісь підстави, щоб не зробити цього, але для інвесторів-параноїків правильно й протилежне: зараз немає жодного способу перевірити, чи дотримується Binance свого слова.

Mazars оголосив, що активи Binance забезпечено на 101%.

«На момент оцінки Mazars встановив, що Binance контролює активи, які перевищують 100% їхніх загальних зобов’язань, які має платформа», – йдеться у звіті.

Однак при більш ретельному розгляді виявилося, що дані не такі вже задовільні. Активи Binance склали 582 486 біткоїнів, а зобов’язання – 597 602 біткоїни. Здавалося б, це свідчить про недостатню забезпеченість та мінус в 3%, але якщо врахувати активи, які були позичені клієнтам через кредитні та маржинальні рахунки, коефіцієнт забезпечення буде 101%.

Хоча схоже, що пристрасті вже дещо вщухають, і обсяги коштів, які виводяться із Binance, повернулися до нормального рівня, та цей епізод підкреслює, що криптовалюта має проблеми з прозорістю.

Чудово, що Binance витримала цей маленький «стрес-тест», однак ця ситуація взагалі не повинна була статися. Доки криптокомпанії не будуть розкривати інформацію так, як це робиться в традиційних фінансах, такі тривожні історії постійно будуть з’являтися.

Зі свого боку Binance підтвердила, що рухається до більшої прозорості. Це чудова новина – і саме те, чого так потребує криптопростір.