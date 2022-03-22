Децентралізовані ідентифікатори (DID) від KILT підвищують цілісність даних Authtrail і допомагають надавати корпоративним користувачам перевірені дані.

Authtrail і децентралізована платформа ідентифікації KILT Protocol оголосили про партнерство, згідно з яким платформа Authtrail інтегрує децентралізовані ідентифікатори від KILT, оскільки вона прагне покращити надійність мережі та прозорість потоків даних.

Authtrail, який жививть Moonbeam, і KILT, який розробила компанія BTE BOTLabs Trusted Entity GmbH (BTE), обидва ці проєкти працюють в екосистемі Polkadot.

Інтеграція технології децентралізованих ідентифікаторів (DID) від KILT має допомогти перевіряти походження даних на Authrail, справжній платформі SaaS, яка прагне надавати доступ до корпоративних даних, що захищені завдяки цілісності блокчейну.

Як зазначили обидві компанії у заяві, користувачі всієї блокчейн-екосистеми зможуть скористатися DID та іншими обліковими даними, які підлягають перевірці, причому це стане можливим завдяки подальшій інтеграції в джерела даних, які доступні для Authtrail.

Більше цінності для корпоративних клієнтів

У процесі розробки розробники блокчейну отримують доступ до інструментів, за допомогою яких вони можуть створювати ідентифікатори та облікові дані для всіх видів використання та джерел даних. За даними, якими поділилися компанії, сюди входять DID для людей, Інтернет речей, послуги та обладнання — в основному все, що потребує автентифікації чи перевірки.

За словами генерального директора Authrail Матяжа Собокана, завдяки такій інтеграції їхня платформа зможе надавати клієнтам більшу цінність, і при цьому їхні дані будуть в безпеці.

«Завдяки DIDsign ми можемо створювати більшу цінність для корпоративних клієнтів, які хочуть впроваджувати інноваційні системи ідентифікації, і щоб при цьому особисті або корпоративні дані у цьому середовищі були в безпеці», – зазначив він.

За допомогою технології KILT користувачі Authrail зможуть використовувати цифрові дані, які можна безпечно відстежити до їхнього справжнього джерела.

За допомогою технології DIDsign від KILT, яка допомагає великим компаніям оптимізувати процес адаптації персоналу, можна створювати компанії та перевіряти ідентифікатори і водночас бути впевненим у безпеці систем своїх організацій.

Щоб використовувати цю технологію, кінцевим користувачам не треба добре розбиратися в блокчейні чи бути знайомими з роботою DID.

Цілісність даних забезпечується завдяки AUT, нативному токену в мережі Authrail, який також відкриває власникам і користувачам цієї екосистеми широкі можливості для інвестування.