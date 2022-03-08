Більшу частину цього року Avalanche (AVAX) гойдається на колисці. Проте існує висока вірогідність, що монета почне падати, тому її ціна може сягнути нових мінімумів 2022 року найближчими днями або тижнями. Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі факти, про які варто пам’ятати:

Найближчим днями Avalanche (AVAX) може зіштовхнутися зі спекулятивним тиском з боку продавців коротких позицій.

Наразі монета має дуже обмежений потенціал для зростання.

На момент виходу статті AVAX торгувався десь за 71 долар, тобто за добу знизився приблизно на 6%.

Джерело даних: Tradingview

Чому Avalanche (AVAX) може сягнути нових мінімумів 2022 року?

AVAX почав тиждень досить активно. Як і більшість монет на крипторинку, альткоїн зріс, але цей імпульс, схоже, згасає. Натомість протягом тижня монета залишалася млявою і наближається до вирішальної зони пропозиції, що може найближчим часом спровокувати величезні короткі продажі.

Саме тому AVAX, ймовірно, впаде до 57 доларів, тобто втратить майже 30%. Це буде мінімальною ціною монети в 2022 році. Найбільша проблема для AVAX полягає в тому, що зараз токен має дуже малий потенціал для зростання.

Рух ціни монети, що спостерігався останніми днями, значною мірою викликали короткострокові трейдери, які, ймовірно, фіксують прибутки. Однак, якщо бики AVAX зможуть підштовхнути монету вище 90 доларів, можливо, монета дещо зміцниться. Проте такий сценарій залишається малоймовірним, враховуючи нестабільніість ринку.

Чи варто зараз купувати AVAX?

Відповідь залежить від вашої інвестиційної стратегії. Якщо ви займаєтеся короткими продажами і хочете зробити ставку на цю монету, зараз саме час це зробити. Але якщо ви довгостроковий інвестор, почекайте десь близько тижня. Цілком ймовірно, що AVAX відкотиться до 57 доларів або близько того. Тоді ви зможете дешево купити цей актив і довго зберігати.