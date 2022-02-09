Загальний ринок криптовалют відновлюється після січневої корекції, і, схоже, Avalanche (AVAX) на повну силу розігрів свої двигуни. Монета зростає вражаючими темпами і в найближчій перспективі продовжить рухатися до 100 доларів. Проте, перш ніж вона сягне цієї позначки, очікуємо, що буде значний відкат. Розглянемо деякі важливі моменти:

Хоча останнім часом AVAX і зростав, але він зіштовхнувся з величезним опором на своїх 100- та 50-денних простих ковзних середніх.

Це свідчить, що бичачий імпульс сповільнюється, і AVAX повернеться до 79 доларів, а потім знову підвищиться.

На момент написання статті монета торгувалася за 83,33 долара, тобто протягом останніх 24 годин її ціна майже не змінилась.

Джерело даних: Tradingview

Непростий шлях Avalanche (AVAX) до позначки в 100 доларів

Загальний прогноз щодо Avalanche (AVAX) в найближчій перспективі позитивний. Останніми днями монета зростала. Однак AVAX не зміг подолати свої 50- та 100-денні SMA. Фактично щоразу, як він намагався подолати ці два важливі пороги, він падав вниз.

Це говорить про те, що бичачий імпульс втрачає силу, оскільки трейдери починають фіксувати прибутки, тому ми очікуємо, що AVAX трохи відкотиться.

На момент публікації статті монета торгувалася за 83,33 долара. Протягом найближчих днів вона може втратити десь 10-12%. Потім AVAX спробує знайти достатній попит на рівні 79 доларів, а після чого в кінцевому підсумку підвищиться до 100 доларів.

Чи варто інвестувати в Avalanche (AVAX)?

Що ж, Avalanche (AVAX) не є найкращою монетою для інвестицій, але вона є однією з найкращих. Ця мережа розвиває свою екосистему за допомогою цілої низки стимулів. Її ринкова капіталізація становить трохи вище 20 мільярдів доларів, і вона є одним із основних криптоактивів на сьогодні. Отож, якщо вам потрібна перевірена монета, яка вже приносила інвесторам прибутки, в першу чергу зверніть вашу увагу на AVAX.