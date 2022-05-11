Схоже, ціна Avalanche (AVAX) рухається так, як і вартість Terra (LUNA). Головною причиною цього стало те, що цей токен є одним із заставних активів, які підтримують TerraUSD (UST) – новий стейблкоїн від Terra; іншим заставним активом є долар США, до якого прив’язаний UST.

Після того, як UST втратив прив’язку до долара США, його ціна стала нестабільною, і наразі вона знижується. Саме тому сінгапурська некомерційна організація Luna Foundation Guard (LFG), яку підтримує TerraLabs, була змушена спустошити свій криптовалютний резерв, щоб вартість стейблкоїну знову повернулася до 1 долара. Як результат, AVAX опинився у нестабільній ситуації, а також панують страхи щодо масового розпродажу, адже ця монета є одним з основних спонсорів UST.

Сьогодні ціна AVAX пережила серйозне падіння і втратила понад 35%.

На момент написання статті AVAX торгувався за 31,39 долара, він сягнув денного максимуму в 50,09 долара, а потім знизився на 36,28%. Його падіння збігається з падінням UST, який втратив понад 86%.

Важливо зазначити, що втрата прив’язки долара США відбулася попри те, що LFG намагався спустошити свій криптовалютний резерв, щоб підтримати прив’язку UST. Зараз LFG володіє 1,97 млн AVAX на суму близько 74,75 млн доларів.

Бики Avalanche намагаються підтримати токен AVAX

Бики Avalanche чимдуж намагаються зупинити падіння токена нижче ключової лінії підтримки в 36 доларів, але їхні зусилля допомогли лише відшкодувати близько 22% сьогоднішніх втрат токена, коли його ціна піднялася з 32,50 до понад 39,50 долара. Проте на момент написання статті токен вже знову відкотився до 31,39 долара.

Незважаючи на те, що токен прагне відновити бичачий тренд, він й досі переживає труднощі через підвищення відсоткових ставок, яке знизило купівельні настрої на крипторинку.

Як результат, можливо, пара AVAX/USD спробує подолати підтримку в 36 доларів, а після цього її ціна опуститься до 20 доларів.