Avalanche проти Cardano: що краще придбати — AVAX чи ADA?

Avalanche і Cardano є одними з найбільших вбивць Ethereum. Їхня мета — створити альтернативу Ethereum, яка буде одночасно швидкою, економічно ефективною та високомасштабованою. Саме тому їхня ринкова капіталізація зросла до мільярдів доларів. У цій статті ми порівняємо Avalanche та Cardano та пояснимо, у який із цих активів краще інвестувати.

Аргументи на користь Avalanche

Avalanche — це провідний блокчейн, який створили в Ava Labs. Ця мережа відома своєю надзвичайно високою швидкістю, яка більше ніж в Ethereum та інших мереж. Avalanche може обробляти до 4500 транзакцій за секунду (TPS).

Розробники активно використовують Avalanche при створенні додатків у всіх галузях промисловості. Наприклад, його DeFi-платформа має понад 200 додатків, загальна заблокована вартість (TVL) яких становить понад 10 млрд доларів.

Щоб сприяти розвитку своєї екосистеми, Avalanche представив декілька проєктів. Наприклад, зараз запроваджують програму Avalanche Rush, яка надасть стимули на багато мільйонів доларів. Окрім того, цей проєкт керує іншим фондом, який прагне забезпечити ресурсами творців метавсесвіту.

Avalanche є кращою інвестицією, адже її мережа стабільно розвивається, враховуючи кількість додатків в цій екосистемі. До того ж, він швидко зростає, оскільки все більше розробників використовують цю мережу.

На денному графіку видно, що останні кілька місяців ціна AVAX перебувала в потужному ведмежому тренді. Токен торгується трохи нижче своїх 25- і 50-денних ковзних середніх, а-от осцилятори продовжують падати.

Тому цілком ймовірно, що найближчим часом ціна Avalanche продовжить знижуватися. У довгостроковій перспективі монета відновиться.

Аргументи на користь Cardano

У більшості випадків Avalanche буде кращим варіантом, ніж Cardano. По-перше, Cardano запустили в 2015 році, а основна мережа Avalanche почала працювати в 2020 році. Проте ринкова капіталізація Cardano становить 27 млрд доларів, а в Avalanche вона оцінюється в 18 млрд доларів.

Ще одним важливим фактором є те, що екосистема Cardano значно менша, ніж в Avalanche, оскільки розробники запустили свої смарт-контракти у 2021 році. В Avalanche загальна заблокована вартість (TVL) становить 10 млрд доларів, а Cardano має лише десять DeFi-додатків і його TVL налічує понад 203 млн доларів.

З огляду на такі статистичні дані можна впевнено сказати, що краще інвестувати в Avalanche, а не Cardano. Однак, можливо, це також означає, що Cardano має довшу злітну смугу для майбутнього росту, враховуючи, що його мережа знаходиться на стадії зростання.