Solana, Terra і Avalanche входять в десятку найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією.

Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Terra (LUNA) і Algorand (ALGO) стали одними з тих альткоїнів, які минулого тижня зазнали значного напливу інвестицій. Про це у понеділок повідомив менеджер цифрових активів CoinShares.

За словами менеджера криптовалютних активів, минулого тижня спостерігалося сповільнення відтоку інституційних інвестиційних продуктів, здебільшого через інтерес до альткоїнів.

«Альткоїни залишаються в центрі уваги інвесторів, і значні капітали вливаються в Avalanche, Solana, Terra та Algorand (1,8 млн, 0,8 млн, 0,7 млн та 0,2 млн доларів США відповідно)», — повідомила компанія в останньому випуску щотижневого звіту Digital Asset Fund Flows.

Інші ж альткоїни Binance, Ripple, Tron і Litecoin майже не зазнали змін протягом тижня.

Вже 3-й тиждень Ethereum переживає відтік коштів

Незважаючи на негативні настрої, що панували на крипторинку минулого тижня, відтік коштів істотно зменшився. Як повідомляє CoinShares, за тиждень, що закінчився 22 квітня, загальний відтік у галузі склав 7,2 млн доларів. Для порівняння, загальний відтік тижнем раніше становив 97 млн доларів.

Для прикладу, відтік коштів у Solana налічував 27 млн доларів, і це, за даними CoinShares, було пов’язано з тим, що інвестори фіксували прибутки.

Хоча минулого тижня загальний простір інвестицій в цифрові активи переживав незначні відтоки коштів, та ситуація для Ethereum була дещо іншою.

Згідно зі звітом, тижневі суми коштів, які отримала друга за розміром ринкової капіталізації криптовалюта, налічували 16,9 млн доларів. З огляду на це, місячний відтік капіталу Ethereum та відтік від початку року до кінця минулого тижня становив 57 млн і 169 млн доларів відповідно.

Приплив капіталу у біткоїн становить 2,6 млн доларів

У звіті зазначають, що біткоїн позбувся негативної тенденції і отримав незначні припливи коштів. Інвестиційні фонди, що працюють з провідною криптовалютою на ринку, залучили інституційний капітал у розмірі 2,6 млн доларів.

Однак через нещодавнє ослаблення ринку місячні потоки капіталу в біткоїн становлять близько -178 млн доларів. Від початку року інвестиційні продукти BTC залучили близько 252 млн доларів.

Загалом за останні три тижні крипто-інвестиційні продукти зазнали відтоку капіталу на суму 219 млн доларів. Проте цей показник від початку року і до сьогоднішнього дня є позитивним та складає 389 млн доларів.

У звіті про фонди криптовалютних активів відстежують потоки від основних постачальників інвестицій в криптоактиви, наприклад, Grayscale, ETC Group, ProShares, 3iQ і власне CoinShares. Ці постачальники випускають численні криптопродукти для інституційних інвесторів в США, Європі та по всьому світу.