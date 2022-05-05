Ціна Avalanche (AVAX) сьогодні зросла на понад 10%, бо стало відомо про запуск проєкту від відомої компанії Valkyrie, яка займається інвестиціями в цифрові активи, а також через те, що серед інституційних інвесторів зростає інтерес до Avalanche.

На момент написання статті AVAX торгувався за 67,25 долара, тобто він зріс на 10,91% і сягнув тижневого максимуму в 67,35 долара. Ця монета займає 11-у сходинку серед найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют.

Повідомлення від Valkyrie

У середу компанія Valkyrie оголосила про запуск інвестиційного фонду, присвяченого AVAX. Як стало відомо з цього повідомлення, Valkyrie очікує, що в блокчейн Avalanche вдасться залучити більше інституційних коштів, оскільки серед інституційних інвесторів зростає інтерес до AVAX після того, як Ethereum повідомив, що цьогоріч збирається перейти на нього.

Цей траст дозволить інституційним інвесторам отримати доступ до токенів, при цьому їм не потрібно буде купувати токени, і від їхнього імені будуть інвестувати в AVAX. Однак, за даними Valkyrie, траст буде доступний лише для акредитованих інвесторів.

Крім того, Valkyrie назвала Avalanche однією з найшвидших платформ для смарт-контрактів у всій блокчейн-галузі.

Вплив крипторинку на AVAX

Загальний ринок криптовалют сьогодні також збільшився.

Росту всього ринку криптовалют сприяло те, що інвестори видихнули з полегшенням, коли Федеральна резервна система США, як і очікувалося, підвищила ставки. За останні 24 години загальна капіталізація ринку криптовалют зросла приблизно на 100 млрд доларів.

Впровадження мереж Proof-of-Stake

Все більше зростає інтерес до інших токенів Proof-of-Stake (PoS), зокрема AVAX, ADA і SOL, оскільки Ethereum планує перейти на мережу PoS. Більше того, Avalanche тепер вважають головним конкурентом Ethereum.

Схоже, інституційних інвесторів приваблюють PoS-токени в якості альтернативи інвестиціям в біткоїн. Це пов’язано з тим, що токени Proof-of-Stake потребують менше енергії порівняно з токенами Proof-of-Work, а це робить їх одним із найкращих варіантів для регуляторів, які турбуються про екологію.

Крім того, компанії, що займаються цифровими фондами, наприклад, 21Shares, CoinShare і Grayscale, також запустили продукти, які підтримують PoS, оскільки попит на них з боку інституційних клієнтів продовжує зростати цього року.