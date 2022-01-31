Ціна AVAX має динамічну підтримку вище 20-денної лінії EMA.

На денному графіку нахил RSI вказує на значний відскік.

Обсяг внутрішньоденної торгівлі монетою AVAX Network складає 1,81 мільйона доларів, тобто цей токен втратив 20%.

У січні відбулося істотне зниження ціни AVAX. Менше ніж за місяць вартість монети впала вдвічі і сягнула 53,6 долара. Цьому падінню також сприяло нещодавнє зниження пари AVAX/USD, тому і сформувався шаблон перевернутого прапора.

Ціна AVAX продемонструвала відскік до порогу в 97 доларів. Однак різкий розпродаж криптовалютного ринку порушив 200-денну EMA і 50% корекцію Фібоначчі, в результаті чого ціна монети впала до 53 доларів.

Ведмежий натиск вдалося зупинити завдяки зоні підтримки на рівні 53 долари і 0,618 рівня FIB, і монета знову спробувал піднятися вище 200-EMA. Якщо протягом тривалого періоду продавці зможуть утримувати ціну AVAX нижче 76 доларів, ціна монети продовжить падати.

Через нещодавнє зростання ціни нахил RSI швидко піднявся із зони перепроданості. Нахил пройшов вище лінії опору та лінії 14-SMA, а це свідчить про те, що більш активно почали працювати покупці монети.

Джерело: TradingView

Вище рівня в 77,8 долара може початися зростання

На 4-годинному графіку видно, що пара AVAX/USD формує перевернутий прапор. Як тільки ціна монети впаде нижче зростаючої лінії підтримки, нинішній ведмежий тренд продовжиться і надасть гарну можливість для продажу.

Якщо ціна альткоїну подолає опір в 77,8 долара і 20-денну лінію EMA, криптотрейдери можуть чекати на непогане зростання. Падіння нахилу показника ADX вказує на те, що імпульс продажу втрачено. З іншого боку, якщо ціна зможе зробити прорив, то почнеться висхідний тренд.