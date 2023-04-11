Автоматизовані торгові сигнали залучають інвесторів до presale токенів ASI з наближенням другого кварталу 2023 року

Інвесторів давно приваблюють криптовалюти завдяки їхній вродженій прибутковості. Насправді, криптовалюта є найприбутковішим класом активів, який коли-небудь існував, завдяки спекулятивній природі технології блокчейн та її підривному потенціалу.

Криптовалютна платформа AltSignals вже давно допомагає трейдерам максимізувати інвестиційний прибуток за допомогою автоматизованих торгових сигналів. Очікується, що в міру розширення криптоплатформи вона зробить революцію в процесі торгівлі завдяки інструментарію на основі штучного інтелекту, який прогнозує волатильність криптовалютного ринку.

Криптоплатформа AltSignals робить великі успіхи в сфері автоматизованого трейдингу

Автоматичні торгові сигнали привернули значний інтерес в останні роки, оскільки алгоритмічні інструменти, такі як AltAlgo™, допомагають трейдерам усіх рівнів кваліфікації максимізувати інвестиційний прибуток. У 2020 році JP Morgan повідомив, що понад 60% угод на суму понад 10 мільйонів доларів було укладено за допомогою автоматизованих торгових інструментів, а нещодавно заявив, що штучний інтелект може підірвати фінансові ринки .

AltAlgo™ – це власний торговий інструмент, випущений AltSignals, криптоплатформою, яка розширює свою пропозицію блокчейну, включаючи новий автоматизований торговий протокол, який працює на основі штучного інтелекту. Автоматизовані торгові інструменти можуть допомогти інституційним та роздрібним інвесторам, конденсуючи складні дані в єдиний сигнал на купівлю або продаж з неперевершеною точністю.

Токен AltSignals ASI тепер доступний на стадії presale. Спочатку ASI був доступний за ціною $0,012, а на завершальному етапі інвестування планується підвищити її до $0,02274. Токен буде використовуватись для нових блокчейн-сервісів криптоплатформи, включаючи новий вдосконалений інструмент автоматизованої торгівлі під назвою ActualizeAI.

Що таке AltSignals?

AltSignals поділився прибутковими торговими сигналами з 50 000 учасниками спільноти з моменту запуску в 2017 році. Криптовалютна платформа спеціально розроблена, щоб допомогти трейдерам орієнтуватися в умовах волатильності ринку – точність AltAlgo™ стабільно перевищує 70% з моменту її першого запуску, і вже допомогла трейдерам, які за 19 місяців використовували її угоди збільшити свій портфель в 10 разів.

Очікується, що новий автоматизований торговий стек криптоплатформи, ActualizeAI, ще більше оптимізує точність існуючих інструментів AltSignals. ActualizeAI використовує можливості машинного навчання для постійного підвищення частоти і точності автоматизованих торгових сигналів, що може зробити революцію в торгівлі на криптовалютних ринках.

ActualizeAI аналізує величезні обсяги ринкових даних, включаючи рівні настроїв, і надає автоматичні торгові сигнали безпосередньо своїм користувачам. AltSignals має перевірену історію успіху, яка налічує понад 5 років, що призвело до великого ажіотажу навколо нових розробок проекту на основі штучного інтелекту.

Як працює ASI?

Токен ASI використовується для надання доступу до ActualizeAI. Власники також можуть вкладати токени ASI на платформі AltSignals, щоб отримувати пасивний дохід від своїх довгострокових інвестицій. Вони також можуть голосувати за пропозиції щодо управління новими ініціативами під керівництвом громади.

Власники токенів також отримають доступ до AI Members Club, що надає безліч нових переваг для користувачів криптоплатформи. Серед цих переваг – можливості для криптоінвестування на ранніх стадіях, коли трейдери можуть купувати перспективні Web3-проекти під час перших раундів збору коштів.

У Клубі членів AI також будуть проводитися торгові турніри, де трейдери зможуть позмагатися за шанс виграти значні криптовалютні призи. Клуб також дозволить учасникам тестувати нові інструменти автоматизованої торгівлі ще до їх офіційного випуску, що може допомогти користувачам отримати перевагу над іншими учасниками ринку.

Чи може ASI досягти $0,40 у 2023 році?

Токен ASI має дефляційну токеноміку і широку корисність в рамках платформи AltSignals. Очікується, що розширена пропозиція від криптоплатформи приверне значний рівень попиту завдяки вродженій прибутковості послуг, що надаються.

Власники токенів ASI не тільки отримають доступ до провідного в галузі торгового інструментарію, але й зможуть брати участь у вигідних інвестиційних можливостях на ранніх стадіях для нових криптопроектів. Платформа AltSignals покликана допомогти своїм користувачам отримувати прибуток на криптовалютному ринку, що є ключовою причиною значного попиту на токен ASI.

Деякі експерти прогнозують ціну на ASI після криптовалютного presale на рівні понад $0,50. Presale продаж підвищить вартість ASI до $0,02274 перед запуском на біржах цифрових активів, а це означає, що інвестори отримають 25-кратний прибуток, якщо AltSignals досягне своєї середньострокової цінової мети.

Чи є криптопротоколи на основі штучного інтелекту наступним сектором для злету?

Штучний інтелект і блокчейн це технології, що стрімко розвиваються і змінюють цифровий світ. Кількість проектів, які використовують штучний інтелект, постійно зростає, причому багато з кращих проектів принесли значні прибутки в останні місяці.

Fetch.ai (FET) з початку 2023 року подорожчав на 900%, а The Graph (GRT) – втричі. AltSignals може наслідувати цей приклад після presale токенів ASI, яка вже залучила $112k лише за 1 день.

Криптопротоколи на основі штучного інтелекту, ймовірно, продовжуватимуть розвиватися протягом наступних місяців і років. Спектр застосування штучного інтелекту в сфері Web3 зростає, і AltSignals, схоже, збирається здійснити революцію в автоматизованій торгівлі, використовуючи нову технологію.

Чи варто купувати ASI?

Presale продаж токенів ASI може стати чудовою інвестиційною можливістю в найближчі роки. AltSignals вдосконалює інструменти автоматизованої торгівлі за допомогою штучного інтелекту, які можуть служити все більшій кількості користувачів, оскільки крипторинок вступає в наступну фазу зростання. Очікується, що інвестори, які візьмуть участь у presale ASI, в результаті отримають значний дохід від інвестицій.

Наразі токен доступний за ціною $0.012 , але вона зросте до кінця presale. Незалежно від ціни, за якою інвестори купують ASI, вони, безумовно, є чудовою покупкою лише завдяки своїй корисності.