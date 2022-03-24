Біржа Binance оголосила, що сьогодні додала AXS до програми Auto-Invest і запустила дві акції на своїй платформі. Користувачів, які відповідають певним вимогам, можуть внести до білого списку, і це дасть їм змогу за допомогою стейкінгу AXS отримувати 100% APY, а також мати до 100% кешбеку від торгової комісії. Протягом останніх 24 годин AXS здорожчав на 20%.

Читайте далі цю невелику статтю і ви дізнаєтесь деталі про токен AXS від Axie Infinity: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де найкраще придбати AXS.

Де зараз найкраще купувати AXS

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Що таке AXS?

AXS — це токен блокчейн-гри Axie Infinity, при створенні якої надихались грою Pokémon. Ця гра має надзвичайно гнучкий і відкритий ігровий процес. Ідея полягає в тому, щоб збирати, вирощувати та торгувати Axies, які схожі на цифрових домашніх тварин.

Ця платформа пропонує простий, доступний спосіб ознайомитися з численними можливостями блокчейн-технології з елементами гри та навчання. Вона досягла значних успіхів, і зараз її добре знають по всьому світу, адже вона дозволяє увійти в блокчейн-галузь.

Axie Infinity використовує два основних токени: AXS (Axie Infinity Shards) і SLP (Smooth Love Potion). Власники AXS сприяють розвитку платформи і допомогають їй стати частиною децентралізованої організації Axie. Наприклад, вони можуть вирішувати, як розподілити кошти екосистеми або як витрачати кошти скарбниці.

Чи варто купувати AXS сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни токена AXS

Wallet Investor очікує, що в довгостроковій перспективі ціна AXS буде зростати. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в березні 2027 року його ціна становитиме 493 долари. Таким чином, 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +685%. Якщо зараз ви інвестуєте в AXS 100 доларів США, то у 2027 році зможете отримати 785 доларів.

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