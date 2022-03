Біржа Binance оголосила, що сьогодні додала AXS до програми Auto-Invest і запустила дві акції на своїй платформі. Користувачів, які відповідають певним вимогам, можуть внести до білого списку, і це дасть їм змогу за допомогою стейкінгу AXS отримувати 100% APY, а також мати до 100% кешбеку від торгової комісії. Протягом останніх 24 годин AXS здорожчав на 20%.

Читайте далі цю невелику статтю і ви дізнаєтесь деталі про токен AXS від Axie Infinity: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де найкраще придбати AXS.

AXS — це токен блокчейн-гри Axie Infinity, при створенні якої надихались грою Pokémon. Ця гра має надзвичайно гнучкий і відкритий ігровий процес. Ідея полягає в тому, щоб збирати, вирощувати та торгувати Axies, які схожі на цифрових домашніх тварин.

Ця платформа пропонує простий, доступний спосіб ознайомитися з численними можливостями блокчейн-технології з елементами гри та навчання. Вона досягла значних успіхів, і зараз її добре знають по всьому світу, адже вона дозволяє увійти в блокчейн-галузь.

Axie Infinity використовує два основних токени: AXS (Axie Infinity Shards) і SLP (Smooth Love Potion). Власники AXS сприяють розвитку платформи і допомогають їй стати частиною децентралізованої організації Axie. Наприклад, вони можуть вирішувати, як розподілити кошти екосистеми або як витрачати кошти скарбниці.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Wallet Investor очікує, що в довгостроковій перспективі ціна AXS буде зростати. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в березні 2027 року його ціна становитиме 493 долари. Таким чином, 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +685%. Якщо зараз ви інвестуєте в AXS 100 доларів США, то у 2027 році зможете отримати 785 доларів.

