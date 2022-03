Bancor активно набирає обертів. Де найкраще придбати Bancor

Після нещодавнього лістингу на eToro Bancor стабільно набирає обертів. На момент написання статті його ціна становила 2,30 долара, а добовий обсяг торгів становив 21,4 мільйона доларів. За останні 24 години токен здорожчав майже на 4%.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь, що таке Bancor, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати Bancor.

Команда Bancor називає його єдиним децентралізованим протоколом для стейкінгу, який дає змогу користувачам отримувати прибутки і гарантує повний захист від непостійних втрат і ризиків від володіння одним токеном. Його створили у 2017 році, тобто він став першим в історії DeFi-протоколом.

На Bancor депозити приносять мільйони доларів на місяць. Ця платформа пропонує аж 60% річних для Еther, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC тощо. Bancor належить його спільноті і керується Bancor DAO.

Завдяки токену екосистеми BNT трейдери можуть надавати ліквідність для пулів, які є в мережі. Будь-хто може надавати ліквідність.

Постачальники ліквідності отримують комісії за операції, які проходять через будь-який пул, куди вони зробили внесок. Вони отримують токени пулу, які їм сплачують відповідно до їхньої частки комісійних, ліквідності та винагород за майнінг у пулі.

BNT від Bancor може стати прибутковою інвестицією. Проте, перш ніж вкладати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та зробіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

CryptoNewsz робить помірно оптимістичні прогнози щодо Bancor. За їхніми даними, цього року максимальна вартість BNT може сягнути 3 доларів за умови, що довіра інвесторів продовжить зростати. У 2023 році токен може зрости до 3,55 долара.

Враховуючи ті технологічні інновації, які Bancor запланував на 2024 рік, його ціна того року може сягнути 3,77 долара.

У 2025 році завдяки громадським ініціативам Bancor, які націлені на інформаційно-просвітницьку діяльність, освітні програми та новітні інновації, ціна токена може зрости до 3,70 долара. Аналітики вважають, що це буде мінімумом. Максимальна ціна, якої може сягнути токен, становить 4,69 долара.

