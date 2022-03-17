Bancor активно набирає обертів. Де найкраще придбати Bancor
Після нещодавнього лістингу на eToro Bancor стабільно набирає обертів. На момент написання статті його ціна становила 2,30 долара, а добовий обсяг торгів становив 21,4 мільйона доларів. За останні 24 години токен здорожчав майже на 4%.
Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь, що таке Bancor, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати Bancor.
Де зараз найкраще купувати Bancor
Binance
eToro
Що таке Bancor?
Команда Bancor називає його єдиним децентралізованим протоколом для стейкінгу, який дає змогу користувачам отримувати прибутки і гарантує повний захист від непостійних втрат і ризиків від володіння одним токеном. Його створили у 2017 році, тобто він став першим в історії DeFi-протоколом.
На Bancor депозити приносять мільйони доларів на місяць. Ця платформа пропонує аж 60% річних для Еther, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC тощо. Bancor належить його спільноті і керується Bancor DAO.
Завдяки токену екосистеми BNT трейдери можуть надавати ліквідність для пулів, які є в мережі. Будь-хто може надавати ліквідність.
Постачальники ліквідності отримують комісії за операції, які проходять через будь-який пул, куди вони зробили внесок. Вони отримують токени пулу, які їм сплачують відповідно до їхньої частки комісійних, ліквідності та винагород за майнінг у пулі.
Чи варто купувати Bancor сьогодні?
BNT від Bancor може стати прибутковою інвестицією. Проте, перш ніж вкладати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та зробіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.
Прогноз ціни на Bancor
CryptoNewsz робить помірно оптимістичні прогнози щодо Bancor. За їхніми даними, цього року максимальна вартість BNT може сягнути 3 доларів за умови, що довіра інвесторів продовжить зростати. У 2023 році токен може зрости до 3,55 долара.
Враховуючи ті технологічні інновації, які Bancor запланував на 2024 рік, його ціна того року може сягнути 3,77 долара.
У 2025 році завдяки громадським ініціативам Bancor, які націлені на інформаційно-просвітницьку діяльність, освітні програми та новітні інновації, ціна токена може зрости до 3,70 долара. Аналітики вважають, що це буде мінімумом. Максимальна ціна, якої може сягнути токен, становить 4,69 долара.
Bancor у соціальних мережах
#Promote your #NFTs and Vote for your favourite #Crypto on https://t.co/KaDXKAQOa3
Checkout @Bancor (BNT) Performance https://t.co/XpxvNtqklo to vote and earn #18D
Also get #cryptoalerts on @CoinMarktAlert#Bancor #NFTProject #NFTshill #NFTdrop #NFTartists #NFTProject#NFA pic.twitter.com/uP3x9YplBU
— 18Digits AG (@18digitsPOSA) March 17, 2022