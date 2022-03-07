Сьогодні ціна BarnBridge в реальному часі становить 7,55 долара, а добовий обсяг торгів складає трохи менше 120 мільйонів доларів. За останні 24 години BarnBridge зріс на 1,45%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати BarnBridge, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати BarnBridge

Оскільки BOND є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BOND за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BOND прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на BOND

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BOND.

Що таке BarnBridge?

BarnBridge нагадує конструктор децентралізованих фінансів (DeFi) для створення торгових токенів, завдяки яким споживачі можуть скористатися волатильністю ринку. Його запустили у вересні 2020 року.

BarnBridge — це проєкт, який розширює функціональні можливості DeFi, щоб зробити його більш гнучким та ефективним. Завдяки токенізації ринкових коливань та можливих ризиків він може зменшувати волатильність для консервативних інвесторів або збільшувати її для денних трейдерів.

На ринку DeFi BarnBridge надає традиційні інструменти управління ризиками та інструменти з фіксованим прибутком.

Цей проєкт спеціалізується на поділу криптовалютних ризиків на транші, щоб учасники ринку могли інвестувати в різні продукти чи активи, залежно від свого ризикового профілю.

Чи варто купувати BarnBridge сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення, що вплинуть на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни BarnBridge

За даними Price Prediction, наступного року BarnBridge сягне 14,19 долара, що майже вдвічі перевищує поточну ціну. Wallet Investor має менш оптимістичні прогнози. Аналітики цього ресурсу передбачають, що токен зросте до 11,13 долара. Такої ж думки дотримується і Trading Beasts.

На 2024 рік цінові прогнози щодо BarnBridge, як і раніше, переважно позитивні. Trading Beasts і Price Prediction прогнозують зростання ціни до рівня 13,3–20,6 долара. Wallet Investor очікує, що у грудні 2024 року ця монета впаде до 3,4 долара.

BarnBridge у соціальних мережах

https://twitter.com/cryptobuzznews/status/1500615209685110785