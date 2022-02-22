Basic Attention Token (BAT) продовжує знижуватися

Можна з упевненістю сказати, що протягом більшої частини останніх трьох місяців Basic Attention Token (BAT) котиться під гору. Дійсно загальний тренд цієї монети, яка має відношення до Brave Browser, залишається низхідним. На жаль, все свідчить про те, що цей ведмежий тренд триватиме і далі. Розглянемо основні моменти:

BAT торгується на 60% нижче від історичних максимумів, які зафіксували у листопаді.

На момент виходу статті монета торгувалася за 0,71 долара, тобто практично так само, як і день тому.

Більше того, BAT знаходиться нижче своїх 50- та 200-денних ковзних середніх.

Джерело даних: Tradingview

Чому ведмежий тренд Basic Attention Token (BAT) триватиме й далі?

На даний момент ВАТ торгується на ведмежому ринку через технічні і фундаментальні фактори. Якщо говорити про фундаментальні основи, зрозуміло, що загальні настрої на ринку криптовалют сповільнилися.

На початку місяця ринки ожили, але зараз більшість інвесторів тримають свої капітали, спостерігаючи за подіями у Східній Європі та посиленням монетарної політики в Сполучених Штатах. Що стосується технічних факторів, то ціна на BAT загалом знижується.

У листопаді 2021 року монета сягнула історичних максимумів, але потім втратила майже 60% ринкової капіталізації. Окрім того, зараз вона торгується набагато нижче своїх 200- та 50-денних простих ковзніх середніх. Більше того, якщо поглянути на індекс відносної міцності, то видно, що BAT ще не досяг порогу «перепроданості», а отже, він і далі може просідати.

Чи варто зараз інвестувати в Basic Attention Token (BAT)?

Відповідь буде так. Загалом, завдяки цьому падінню з'явився чудовий шанс придбати BAT. Проте прогнозують, що токен може впасти ще більше, тому можете почекати ще трохи. Можливо, найближчими днями ціна сягне 0,5 долара. Це буде гарна точка входу для довгострокових і короткострокових інвестицій.