Ціни на NFT-колекцію Bored Ape Yacht Club (BAYC) знижуються останні шість днів поспіль, оскільки падіння загального крипторинку перетворюється на катастрофу.

Падіння крипторинку позначається не лише на криптогалузі, але й на інших секторах, зокрема NFT. Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) серйозно постраждав, не залишилася осторонь і одна з найбільших і найпопулярніших NFT-колекцій BAYC NFT.

BAYC мав одні з найкращих результатів серед NFT, і останні кілька тижнів він навіть конкурував за рівнем популярності з популярними криптовалютами, як-от біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH). Однак через поточні проблеми на ринку криптовалют ціни на BAYC NFT різко падають паралельно тому, як знижуються й інші ціни на загальному ринку криптовалют.

Результати Bored Ape Yacht Club

Хоча обидва, і BAYC NFT, і BTC, летять вниз, та, безумовно, BAYC NFT має набагато гірші результати, ніж BTC та Ethereum (ETH). За останні шість днів ці NFT впали приблизно на 29%, тоді як BTC впав на 15,8%, а ETH – на 13%.

Постраждали й інші великі та популярні NFT, які також переживають значне падіння цін, наприклад, ціна на JPG NFT Index знизилася на цілих 26% за останні 6 днів.

Серед інших NFT-колекцій, які також стрімко падають, можна згадати Otherdeed NFT і Moonbirds NFT, які впали на 23% і 19% відповідно. Проте, за прогнозами, ринок NFT повернеться до свого бичачого тренду за однієї умови: якщо ринок криптовалют відновиться після поточного краху.