Багато хто вважає біткоїн платіжною мережею, але Сем Бенкман-Фрід так не вважає.

Генеральний директор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід заявив газеті Financial Times , що, на його думку, як платіжна мережа біткоїн не має майбутнього.

За словами генерального директора FTX, через неефективність і високу екологічну вартість біткоїну він не є найкращим варіантом платіжної мережі. Він заявив:

«Біткоїн-мережа — це не платіжна мережа і не мережа масштабування».

Бенкман-Фрід зазначив, що система proof of work, яка використовується для перевірки транзакцій в блокчейн, і яка лежить в основі біткоїн-мережі, не має того, що потрібно для досягнення масштабованості.

Таким чином, вона не може впоратися з мільйонами транзакцій, які необхідні, щоб зробити криптотокен ефективним платіжним засобом. Він додав:

«Щоб виконувати мільйони транзакцій за секунду, мережі мають бути надзвичайно ефективними, легкими та використовувати менше енергії. Такими є мережі рroof of stake».

Ці коментарі Бенкмана-Фріда з’явилися в той час, коли загальний крипторинок переживав важкі часи. Біткоїн вперше цього року опустився нижче позначки в 30 000 доларів і продовжує торгуватися нижче цього порогу.

Через обвал Terra ринок криптовалют протягом кількох днів втратив понад 300 млрд доларів.

Крипторинок ще не почав активно відновлюватися, адже загальна ринкова капіталізація залишається нижче 1,3 трлн доларів.

Останні кілька місяців біткоїн критикують, бо він потребує колосальну кількість енергії. Сем Бенкман-Фрід також з побоюваннями ставиться до використання енергії біткоїнами і вважає, що це одна з тих речей, які стримують цю мережу. Він заявив:

«Треба займатися цим питанням, щоб ми в кінцевому підсумку не дійшли до такої точки, коли для майнінгу будемо використовувати в 100 разів більше енергії, ніж сьогодні».

Попри таку критику Бенкман-Фрід сказав, що біткоїн й досі займає важливе місце на ринку криптовалют. Він дійшов такого висновку:

«Не думаю, що це означає, що біткоїн має зникнути. Цей токен ще може мати майбутнє як актив, товар і засіб збереження вартості, подібний до золота».