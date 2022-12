О, Сем!

У понеділок опального засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештувала поліція Багамських островів після того, як США висунули проти нього кримінальні обвинувачення. На Багамах заявили, що вони очікують, що США найближчим часом звернуться до них із запитом про екстрадицію.

«Завдяки повідомленню, яке ми отримали, та наданим матеріалам було визнано доцільним, щоб генеральний прокурор домігся арешту SBF (Сема Бенкмана-Фріда), ми будемо тримати його під вартою відповідно до закону нашої країни про екстрадицію», – йдеться в заяві, яку приписують генеральному прокурору Багамських островів Райану Піндеру.

Повідомляється, що обвинувачення проти Бенкмана-Фріда включають шахрайство, змову щодо шахрайства, шахрайство з цінними паперами, змову щодо шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей. За такі обвинувачення Бенкмана-Фріда можуть посадити на десятиліття. Ой!

Досить дивна добірка обвинувачень, яка свідчить, що Бенкман-Фрід дійсно все це зробив.

Сьогодні о 10:00 за східним стандартним часом він мав дати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США у справі стосовно краху FTX. Цього вже не буде, натомість Бенкман-Фрід постане перед магістратським судом у Нассау (Багами).

Коли Бенкман-Фрід повернеться на американську землю, не варто очікувати суду найближчим часом. Це злочин історичного масштабу, який зачепив багато юрисдикцій, і ця справа займе багато часу.

SEC також окремо звинуватила Бенкмана-Фріда в тому, що він обманював інвесторів.

Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, заявивши при цьому інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптопросторі», — заявив голова SEC Гері Генслер. «Імовірне шахрайство, яке вчинив пан Бенкман-Фрід, є гучним закликом до криптоплатформ, щоб вони відповідали нашим законам».

Слон у кімнаті – ось як можна описати ситуацію з генеральною директоркою Alameda Керолайн Еллісон. Alameda – це торгова компанія, яку також заснував Бенкман-Фрід, куди надсилалися кошти клієнтів з FTX, щоб компенсувати великі торговельні збитки.

Вважалося, що під час арешту Еллісон перебувала в Гонконзі, але, можливо, її помітили в кафе на Манхеттені, тобто вона вже перебуває на території США.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022