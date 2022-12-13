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Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах, на нього чекає екстрадиція до США

За повідомленнями, генеральну директорку Alameda Керолайн Еллісон помітили в Нью-Йорку

В серпні колишній керівник компанії Сем Трабукко пішов у відставку, і він здебільшого уникав тих рівнів перевірки, що торкнулися двох вищезгаданих осіб

О, Сем!

У понеділок опального засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештувала поліція Багамських островів після того, як США висунули проти нього кримінальні обвинувачення. На Багамах заявили, що вони очікують, що США найближчим часом звернуться до них із запитом про екстрадицію.

«Завдяки повідомленню, яке ми отримали, та наданим матеріалам було визнано доцільним, щоб генеральний прокурор домігся арешту SBF (Сема Бенкмана-Фріда), ми будемо тримати його під вартою відповідно до закону нашої країни про екстрадицію», – йдеться в заяві, яку приписують генеральному прокурору Багамських островів Райану Піндеру.

Повідомляється, що обвинувачення проти Бенкмана-Фріда включають шахрайство, змову щодо шахрайства, шахрайство з цінними паперами, змову щодо шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей. За такі обвинувачення Бенкмана-Фріда можуть посадити на десятиліття. Ой!

Що буде далі?

Досить дивна добірка обвинувачень, яка свідчить, що Бенкман-Фрід дійсно все це зробив.

Сьогодні о 10:00 за східним стандартним часом він мав дати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США у справі стосовно краху FTX. Цього вже не буде, натомість Бенкман-Фрід постане перед магістратським судом у Нассау (Багами).

Коли Бенкман-Фрід повернеться на американську землю, не варто очікувати суду найближчим часом. Це злочин історичного масштабу, який зачепив багато юрисдикцій, і ця справа займе багато часу.

SEC також окремо звинуватила Бенкмана-Фріда в тому, що він обманював інвесторів.

Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, заявивши при цьому інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптопросторі», — заявив голова SEC Гері Генслер. «Імовірне шахрайство, яке вчинив пан Бенкман-Фрід, є гучним закликом до криптоплатформ, щоб вони відповідали нашим законам».

Що відбувається з Керолайн Еллісон?

Слон у кімнаті – ось як можна описати ситуацію з генеральною директоркою Alameda Керолайн Еллісон. Alameda – це торгова компанія, яку також заснував Бенкман-Фрід, куди надсилалися кошти клієнтів з FTX, щоб компенсувати великі торговельні збитки.

Вважалося, що під час арешту Еллісон перебувала в Гонконзі, але, можливо, її помітили в кафе на Манхеттені, тобто вона вже перебуває на території США.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Це викликало припущення, що, можливо, вдалося досягти угоди про визнання провини, однак це лише припущення.

Бенкман-Фрід неодноразово заперечував, що він нібито повністю стежив за всіма операціями, та заявляв, що він «не керував Alameda» і «не знав розмір їхньої позиції».

Це говорить про те, що Бенкман-Фрід переводить стрілки на Еллісон, свою колишню дівчину. Еллісон не робила дописів у Twitter з 9 листопада, весь цей час після банкрутства вона зберігає мовчанку.

Раніше, 6 листопада, вона написала у Twitter генеральному директору Binance Чжао, коли намагалася придбати токени FTT, які обвалювалися (це низьколіквідний нативний токен біржі FTX, який штучно підтримував всю екосистему). Вона запропонувала Чжао 22 долари за акцію (самого Чжао також притягнули до кримінальної відповідальності по іншій справі).

Час покаже, що буде з Еллісон, та, враховуючи розмір збитку – 8 млрд доларів, – майже неможливим повірити, що ні Бенкман-Фрід, ні Еллісон не знали, що відбувається в обох цих компаніях. І не забувайте, що вони обидва були генеральними директорами цих організацій.

А як щодо Сема Трабукко?

Окрім того, є ще Сем Трабукко.

Трабукко був колишнім співдиректором Alameda (разом з Еллісон). Період його правління був, як би це сказати, цікавим. Він оголосив про свою відставку менше ніж за три місяці до того, як це картковий будиночок розвалився, і Еллісон стала єдиним керівником компанії.

У сумнозвісній розмові у Twitter причиною своєї відставки він назвав збільшення робочого часу та зміну пріоритетів.

«Я досяг такої точки свого життя, коли я вже хочу інших речей. Яких саме? Я ще точно не знаю. Останнім часом я відчуваю себе щасливим, витрачаю багато часу на подорожі, відвідую друзів і родину, працюю над собою тощо. Також я купив човен, і це круто».

Не знаю, чому Trabucco не перевіряють. Ймовірно, травневий смертельний віраж LUNA приніс Alameda багато втрат, які призвели до змішування коштів із FTX. Через три місяці після цього краху, у серпні, Трабукко пішов у відставку. Як генеральний директор, він, мабуть, знав, що відбувається, однак йому не приділяють значної уваги.

Після банкрутства він також тримає мовчанку, його останній твіт був від 8 листопада, тоді він побажав, щоб «дорога вперед була світлішою».

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Також стало відомо, що минулого року він придбав за готівку два маєтки вартістю 8,7 млн доларів. Це на додаток до згаданої вище яхти, і кажуть, що він найняв на Fiverr фрілансера, щоб той розробив для неї логотип (вочевидь, там буде написано: «Soak my Deck»).

Давайте не будемо забувати, що він є ключовою фігурою у всій цій справі.

Заключні думки

Ймовірно, у цій історії буде більше поворотів. Зараз, коли одного з трьох топ-менеджерів заарештовано, мені буде цікаво подивитися, що станеться з двома іншими.

Суд над Бенкманом-Фрідом, швидше за все, не розпочнеться найближчим часом, і вся справа буде тривати роками. Що стосується двох інших керівників, ставки зроблено, та я здивуюся, якщо найближчим часом їм не постукають у двері.

Це повний хаос та сумна історія для всієї криптогалузі.