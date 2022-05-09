Bibox працюватиме спільно з Nuvei, щоб дати людям доступ до майже 150 криптовалют.

Провідна платформа для торгівлі цифровими активами AI Bibox інтегрувала рішення Nuvei Simplex, щоб полегшити доступ до понад 145 криптовалют.

Як стало відомо Coinjournal із пресрелізу, компанія Nuvei Corporation оголосила про стратегічне партнерство з Bibox. Завдяки цьому партнерству користувачі Bibox отримають уніфікований досвід торгівлі, адже завдяки on-ramp-рішенню Simplex від Nuvei забезпечується легкий доступ до криптовалют.

У Nuvei заявили, що після цієї інтеграції користувачі Bibox зможуть без жодних проблем купувати криптовалюти за допомогою різних платіжних способів, як-от кредитні та дебетові картки, Apple Pay, SEPA або SWIFT.

Окрім того, завдяки співпраці користувачі зможуть безпечно та надійно користуватись цією платформою, адже Bibox гарантує повне повернення платежів і забезпечує захист від шахрайства.

У Nuvei повідомили:

«За обсягом торгівлі біржа Bibox займає лідерські позиції та забезпечує першокласну безпеку, стабільність та прозорість. Більше того, ця торгова платформа пропонує різноманітні фінансові інструменти, наприклад: ф’ючерси на криптовалюту, торгівля за допомогою ботів, торгівля з кредитним плечем, позабіржова торгівля та поточне фінансування. На сьогоднішній день Bibox має понад 20 млн зареєстрованих користувачів по всьому світу».

Крім того, Bibox використовує штучний інтелект (ШI), який надає численні переваги платформі та її користувачам.

Система штучного інтелекту Bibox у режимі реального часу аналізує нові лістинги токенів та розглядає різноманітні фактори, щоб визначити перспективність проєкту. У Bibox також є власні експерти з блокчейну, які переглядають дані та складають списки безпечних та надійних проєктів.

У Nuvei заявили, що партнерство з Bibox сприятиме росту та надійності їхньої партнерської мережі. Рішення Simplex, яке надає компанія Nuvei, забезпечує роботу провідних бірж, гаманців і торгових платформ у криптогалузі.

Nuvei є лідером серед платіжних платформ. Модульна, гнучка та масштабована технологія цієї платформи дозволяє компаніям приймати платежі різноманітного походження, зокрема і криптовалюти.

Також за допомогою платформи компанії можуть пропонувати всі можливі варіанти переказу коштів і скористатися послугами з випуску карт, банківськими послугами, а також управляти ризиками та запобігати шахрайству. Наразі платформа Nuvei доступна для клієнтів на більш ніж 200 ринках по всьому світу.