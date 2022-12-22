Більша частина пропозиції біткоїнів зараз є збитковою

Основні тези

Біткоїн був найефективнішим класом активів в період між 2011 і 2021 роками, однак 2022 рік приніс його лише втрати

Після того які під час пандемії в березні 2020 року біткоїн сягнув мінімуму, потім в листопаді 2021 року він зріс в 14 разів і встановив історичний максимум в 68 739 доларів, однак відтоді біткоїн переживає труднощі в ризиковому середовищі

Цей відкат був настільки серйозним, що більша частина його пропозиції зараз є збитковою

Оце так подорож в біткоїну !

Зараз, коли ми завершуємо розділ під назвою 2022 рік, для більшості учасників ця вечірка перетворилася на кошмар. Без перебільшення. Тому що більша частина пропозиції біткоїнів (на момент написання цієї статті вона складала 19,24 млн біткоїнів) є збитковою.

Раніше я писав про цю тенденцію, і, як видно на графіку вище, ми вже бачили, як понад 50% пропозиції були збитковими. Однак після перепочинку ринок знову пішов вниз після того, як викрили якогось там пана Бенкмана-Фріда.

Однак статистика дещо розкриває нам очі, якщо враховувати, що в період між 2011 і 2021 роками біткоїн був найефективнішим класом активів у світі. На початку він коштував зовсім копійки, а минулого року він сягнув майже 69 000 доларів, і багато людей стали дуже, дуже багатими.

Проте ті, хто придбав цей актив під час пандемії, ймовірно, розкажуть зовсім іншу історія. На вказаному вище графіку видно, які були злети та падіння протягом десятиліття.

Біткоїн ще ніколи не був в такому макросередовищі

Що кидається в очі, так це те, що вперше в історії біткоїн став свідком ведмежого ринку в макроекономіці.

Біткоїн запустили у 2009 році, і до 2022 року він переживав один з найдовших та найвибуховіших бичачих ринків в історії фінансів. Ризикові активи на всіх ринках колосально виросли, а індекс S&P 500 виріс у 7 разів від свого мінімуму під час великої фінансової кризи 2008 року і до початку 2022 року.

«Цього року у криптопросторі було багато скандалів та унікальних ризиків. Тим не менш, незважаючи на бурхливі події в криптогалузі, які, безсумнівно, значно погіршили ситуацію, біткоїн різко обвалився саме через проблеми в макросередовищі, і це висміює думку про те, що біткоїн не є високоризиковим активом», – заявив Макс Купленд, керівник CoinJournal, під час оцінки цінових дій біткоїну у 2022 році.

У цьому контексті, якщо побудувати графік для ціни біткоїну та S&P 500, все виглядає нормально. Єдине хочу зазначити, я обрізав графік на початку 2022 року.

На графіку нижче також зображено лінії для S&P 500 та біткоїну, тільки цього разу він відображає 2022 рік. Бачимо, що і фондовий ринок, і біткоїн різко впали.

Наратив про те, що «Біткоїн не корелюється», зруйновано

Звичайно, наратив про те, що біткоїн не корелюється ні з чим, абсолютно неактуальний. Мало того, помилкове мислення, через яке дехто дійшов висновку, що біткоїн – це захист від інфляції, виявилося дурістю.

Немає іншого способу сказати, що біткоїн торгувався як високоризиковий актив.

Насправді він торгувався як актив з високим ризиком, і не лише став найефективнішим активом десятиліття 2011-2021 років, коли ринки різко підскочили, та всі ці ризикові активи принесли космічні прибутки. Та тепер, коли ми переживаємо зворотню історію, біткоїн демонструє гірші результати, ніж майже всі інші.

Він настільки сильно відкотився, що тих прибутків, які принесли йому звання найефективнішого активу, тепер недостатньо, щоб перечити тому факту, що більша частина пропозиції біткоїнів, які утримуються інвесторами, зараз є збитковими.

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