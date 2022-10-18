Попередня стаття Більшість біткоїн-адрес зараз знаходяться в мінусі Наступна стаття Домашня сторінка Новини Більшість біткоїн-адрес зараз знаходяться в мінусі By Dan Ashmore - Прочитайте за хвилину 18 Жовтня 2022 Біткоїн належить до класу активів, що розвивається найшвидшими в історії темпами. 14 років тому він коштував просто копійки, а минулого року його ціна досягла майже 69 000 доларів. Саме в такому контексті нереальних прибутків яскраво виділяється той факт, що більша частина пропозиції біткоїнів зараз є збитковою. Якщо порівняти поточну ціну біткоїну з ціною, за якою монети востаннє переміщалися в межах кожної адреси, бачимо, що лише 49,4% адрес приносять прибуток. Якщо не брати до уваги декілька коротких відвідувань у вересні, коли були задіяні менше 50% адрес, то це вперше після березня 2020 року та паніки через COVID-19, коли більшість біткоїн-адрес знаходяться в мінусі. Людські емоції Можливо, значною мірою цьому сприяв синдром втрачених можливостей (FOMO). Просто вражає, скільки грошей вливалося в криптовалютні ринки під час пандемії, коли криптовалюту постійно обговорювали у ЗМІ, Zoom-чатах, вона панувала в головах мільйонів людей, а зараз основна частина мережі просто примерла. Якщо відмотати до 2010 року, коли було створено біткоїн, то побачимо, що за останні роки його ціна зростала колосальними темпами, а також видно, що як тільки музика перестала грати, кількість прибуткових адрес різко впала. Насправді в цьому немає нічого нового, чого б ми не знали, але гадаю, це підкреслює, наскільки жорстоким є нинішній ведмежий ринок. Якщо поглянути на ведмежий ринок 2018 року, бачимо, що тоді дна досягли, коли кількість прибуткових адрес опустилася нижче 40%. У березні 2020 року (цей місяць запам’ятався тим, що саме тоді розпочалася пандемія COVID-19) їхня кількість впала нижче 45%. У такому контексті нам ще є куди падати. Але що ж це за контекст? Я дотримуюся думки, що зараз показники попередніх криптозим майже нерелевантні. Криптовалюта набрала таких обертів, що неможливо порівнювати нинішню ситуацію з тими часами, коли ліквідність була напрочуд дефіцитною, а про біткоїн знали лише окремі індивіди. Тоді він не був провідним фінансовим активом, тому не думаю, що варто ретельно вивчати той період часу. Ще один важливий факт: попередні цикли відбувалися в час, коли решта фінансових активів не переживали падіння. Фондовий ринок демонстрував стрімкий ріст починаючи з 2009 року, коли Сатоші Накамото, по суті, винайшов криптовалюту та опублікував технічну документацію для біткоїну. Дозвольте мені чітко виразити думки: криптовалюта ще ніколи не переживала часи, коли на загальному ринку спостерігалось би падіння або, насмілюся сказати, рецесія. Враховуючи це, варто з обережністю порівнювати нинішню ситуацію з попередніми циклами. Зараз не вийде просто перечекати, коли настане неминуче відновлення. Можливо, воно і буде, хто знає, але я хочу сказати, що наразі такий сліпий оптимізм недоречний. Криптовалюта переживає безпрецедентну ситуацію. І величезна кількість збиткових адрес показує, як глибоко ми впали. Поділитися цією статтею Категорії Ринки Теґи Bitcoin