Більшість біткоїн-адрес зараз знаходяться в мінусі

Біткоїн належить до класу активів, що розвивається найшвидшими в історії темпами.

14 років тому він коштував просто копійки, а минулого року його ціна досягла майже 69 000 доларів.

Саме в такому контексті нереальних прибутків яскраво виділяється той факт, що більша частина пропозиції біткоїнів зараз є збитковою. Якщо порівняти поточну ціну біткоїну з ціною, за якою монети востаннє переміщалися в межах кожної адреси, бачимо, що лише 49,4% адрес приносять прибуток.

Якщо не брати до уваги декілька коротких відвідувань у вересні, коли були задіяні менше 50% адрес, то це вперше після березня 2020 року та паніки через COVID-19, коли більшість біткоїн-адрес знаходяться в мінусі.

Людські емоції

Можливо, значною мірою цьому сприяв синдром втрачених можливостей (FOMO).

Просто вражає, скільки грошей вливалося в криптовалютні ринки під час пандемії, коли криптовалюту постійно обговорювали у ЗМІ, Zoom-чатах, вона панувала в головах мільйонів людей, а зараз основна частина мережі просто примерла.

Якщо відмотати до 2010 року, коли було створено біткоїн, то побачимо, що за останні роки його ціна зростала колосальними темпами, а також видно, що як тільки музика перестала грати, кількість прибуткових адрес різко впала.

Насправді в цьому немає нічого нового, чого б ми не знали, але гадаю, це підкреслює, наскільки жорстоким є нинішній ведмежий ринок. Якщо поглянути на ведмежий ринок 2018 року, бачимо, що тоді дна досягли, коли кількість прибуткових адрес опустилася нижче 40%.

У березні 2020 року (цей місяць запам’ятався тим, що саме тоді розпочалася пандемія COVID-19) їхня кількість впала нижче 45%.

У такому контексті нам ще є куди падати. Але що ж це за контекст? Я дотримуюся думки, що зараз показники попередніх криптозим майже нерелевантні. Криптовалюта набрала таких обертів, що неможливо порівнювати нинішню ситуацію з тими часами, коли ліквідність була напрочуд дефіцитною, а про біткоїн знали лише окремі індивіди. Тоді він не був провідним фінансовим активом, тому не думаю, що варто ретельно вивчати той період часу.

Ще один важливий факт: попередні цикли відбувалися в час, коли решта фінансових активів не переживали падіння. Фондовий ринок демонстрував стрімкий ріст починаючи з 2009 року, коли Сатоші Накамото, по суті, винайшов криптовалюту та опублікував технічну документацію для біткоїну.

Дозвольте мені чітко виразити думки: криптовалюта ще ніколи не переживала часи, коли на загальному ринку спостерігалось би падіння або, насмілюся сказати, рецесія. Враховуючи це, варто з обережністю порівнювати нинішню ситуацію з попередніми циклами. Зараз не вийде просто перечекати, коли настане неминуче відновлення.

Можливо, воно і буде, хто знає, але я хочу сказати, що наразі такий сліпий оптимізм недоречний. Криптовалюта переживає безпрецедентну ситуацію.

І величезна кількість збиткових адрес показує, як глибоко ми впали.