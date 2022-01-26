Binance Coin (BNB) консолідується на рівні 350 доларів

Після бурхливого початку року Binance Coin (BNB) , схоже, консолідується близько 350 доларів. Можливо, монета готова почати зростати. Але тенденція до зниження залишається цілком реальною через негативні настрої на загальному ринку, а також через відмову інвесторів брати ризик. Та чи зможе Binance Coin (BNB) дійсно знову піднятися? Розглянемо деякі основні моменти:

З початку цього тижня токен Binance Coin (BNB) втратив майже 30%, хоча деякі з цих втрат він вже компенсував.

Окрім того, монета торгується нижче приблизно на 50% від свого історичного максимуму, а це значне зниження.

Проте консолідація біля позначки в 350 доларів може свідчити про те, що найближчим часом буде більше бичачої активності.

Джерело даних: Tradingview.com

Сподіваємося, Binance Coin (BNB) почне зростати

Позначка в 350 доларів стала однією із найважливіших рівнів підтримки для Binance Coin (BNB). Цей ціновий поріг раніше вже перевірявся, і токен вистояв. На момент написання цієї статті BNB торгувався на рівні 370 доларів, тобто за 24 години його ціна зросла на 6%.

Доки його ціна буде вище цього порогу, ми, ймовірно, будемо спостерігати бичачий підйом, який може призвести до того, що вартість BNB перевищить 400 доларів.

Однак, якщо «бики» не зможуть захистити цю позицію, то під час наступного розпродажу токен випробує наступну підтримку в 340 доларів, а це може призвести до зниження до 200 доларів. Більше того, ризики зниження на загальному крипторинку залишаються досить вираженими, і найближчим часом очікується коливання ринку.

Чому зараз ідеальний час, щоб придбати Binance Coin (BNB)

Не так давно Binance Coin (BNB) торгувався значно вище 500 доларів. Через нещодавній крах ринку інвестори отримали приємну можливість купити один з найвідоміших криптоактивів у світі. Отож, якщо у вас ще немає токенів BNB, то, щоб придбати його прямо зараз, вам необхідно мати 350 доларів або близько того.