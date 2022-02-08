Оскільки ринок криптовалют відновлюється, Binance Coin (BNB) також демонструє непогані здобутки. Наразі монета перевищила важливу EMA, і, здається, бики штовхають її вище. Та чи сягне вона нарешті важливої позначки в 500 доларів? Нижче зробимо аналіз, а спочатку розглянемо деякі основні моменти:

За останні кілька днів монета перевищила свою 20-денну експоненціальну ковзну середню (EMA), що складає 407 доларів.

Якщо бикам вдасться зберегти цінову дію вище цієї точки, то, скоріше за все, найближчим часом буде спостерігатися солідне зростання токена, що підніме BNB вище 500 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Binance Coin (BNB): аналіз та прогноз цін

Як і більшість основних монет на ринку, протягом останніх кількох днів BNB відновлюється від січневих мінімумів. На момент виходу статті монета торгувалася за 433 долари, а за останні 24 години вона зросла десь на 5%.

Однак той факт, що BNB перевищив свою 20-денну EMA, є чудовою новиною для биків. Тепер завданням буде зберегти прибутки вище 407 доларів. Якщо це дійсно станеться, то цілком очевидно, монета може зрости до 500 доларів.

Проте важливо відзначити, що інші ковзні середні схилені вниз. Показник RSI й досі негативний, тому існує можливість, що виникне певний тиск продажів. Якщо токен BNB впаде нижче 407 доларів, то через це зниження він може повернутися до наступної зони підтримки в 330 доларів.

Чому зараз варто купувати Binance Coin (BNB)?

Криптовалюта Binance Coin (BNB) пов’язана з біржею Binance, однією з найбільших у світі. Окрім того, вона входить до 10 найкращих криптоактивів за ринковою капіталізацією.

У зв'язку з цим монета буде чудовим варіантом для тих, хто хоче мати гідний довгостроковий актив у криптовалюті. По суті, якщо ви купуєте Bitcoin або Ethereum, вам також варто додати BNB до свого портфелю.